Kiểm tra vũ trường New MDM "hot" nhất Hải Phòng, phát hiện 26 "dân chơi" dương tính ma túy

Sáng 21-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hải Phòng vừa kiểm tra hành chính vũ trường New MDM (đại chỉ lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) và phát hiện 26 "dân chơi" dương tính với ma tuý.

Công an TP Hải Phòng kiểm tra vũ trường New MDM

Theo Công an TP Hải Phòng, nhằm từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành TP không ma túy, hồi 0 giờ15 phút ngày 21-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM.

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường MDM có 143 khách và 80 nhân viên.

Công an TP Hải Phòng kiểm tra vũ trường New MDM

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Sau nhiều giờ kiểm tra hành chính, rạng sáng 21-10, lực lượng công an đã đưa các đối tượng liên quan về Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng (khu Đồng Giới, thị trấn An Dương, huyện An Dương) để xác minh, phân loại.

Vào thời điểm kiểm tra, tại vũ trường New MDM có gần 150 khách

Các đối tượng liên quan được đưa lên 2 xe ôtô về trụ sở cơ quan công an để tiến hành xác minh, phân loại

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, tại thời điểm lực lượng công an xuất hiện, DJ T.H. cũng có mặt, biểu diễn tại vũ trường này. Quá trình kiểm tra nhanh, nam DJ có tiếng này âm tính với ma tuý.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.