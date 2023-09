Kiên Giang: Xử lý các trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công tác chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội được tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm. Lực lượng cộng tác viên 35 (đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội) các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện các tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân đăng tải, phát tán các bài viết, video, hình ảnh có nội dung vu cáo, xuyên tạc để tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy có phương án đấu tranh, ngăn chặn. Lực lượng cộng tác viên các cấp có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; qua đó đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần hạn chế các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động.

Theo bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, Sở phối hợp với Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố làm việc với 32 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng với số tiền 12,5 triệu đồng. Công an địa phương xử lý vi phạm hành chính 5 đối tượng với số tiền 62 triệu đồng và nhắc nhở 25 đối tượng còn lại.

Lực lượng chức năng làm việc với một số phóng viên của một tạp chí tác nghiệp không đúng quy định tại địa bàn tỉnh; đề nghị một tạp chí chấn chỉnh, nhắc nhở phóng viên hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, nội dung tin, bài viết phải chính xác, phản ánh khách quan, trung thực về vụ việc, không suy diễn một chiều dẫn đến thông tin sai lệch chưa phù hợp với thực tế.

Sở đã tổ chức 4 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật trong hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm đối với 30 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã nhắc nhở 6 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân và tịch thu 1.525 xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang mời làm việc 73 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chính quyền, lực lượng Công an, xúc phạm uy tín người khác, buộc tháo gỡ bài viết và cam kết không tái phạm; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 đối tượng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của tỉnh còn giám sát, có hình thức xử lý phù hợp các đối tượng chính trị, cơ hội, khiếu kiện, chủ tài khoản facebook thường xuyên đăng tải thông tin tiêu cực về các hoạt động liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tranh chấp khiếu kiện…

Từ thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân trên địa bàn tỉnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; chủ động nâng cao kiến thức xã hội, có nhận thức chính trị đúng đắn để xem xét, tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tránh phiến diện, một chiều. Đồng thời, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tham gia đấu tranh với các nguồn thông tin sai trái, thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không đăng tải, chia sẻ, bình luận, phát tán thông tin kích động biểu tình; hình ảnh, video clip tụ tập đông người, gây rối.

Người dân tích cực phát hiện, tố giác, phòng ngừa trước âm mưu của kẻ xấu kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý; tích cực chia sẻ thông tin chính thống để tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.