Kiến kéo cả đàn vào nhà nên làm gì đầu tiên?

Kiến vào nhà là tình huống hầu như gia đình nào cũng từng gặp, nhất là ở khu vực bếp, bàn ăn, thùng rác hay những nơi có đồ ngọt. Nếu chỉ lác đác vài con, mọi người thường lau sạch hoặc đuổi đi là xong. Tuy nhiên, có những lúc chỉ sau một đêm, cả một hàng kiến dài đã xuất hiện, bò kín chân tường, mặt bếp hoặc nối từ ngoài cửa vào tận khu vực để thực phẩm. Khi kiến liên tục đi theo một đường cố định và số lượng rất lớn, khả năng cao đây không còn là vài con kiến vô tình "đi lạc". Chúng đang có đường đi ổn định giữa nơi trú ẩn và nguồn thức ăn, thậm chí tổ có thể nằm ngay trong khe tường, chân tủ, ngoài ban công, chậu cây hoặc một vị trí rất gần nhà.

Việc đầu tiên: Đừng vội xịt thuốc vào cả đàn kiến

Nhìn thấy hàng trăm con kiến bò thành đàn, phản xạ dễ hiểu nhất là lấy bình xịt côn trùng phun ngay lên toàn bộ đường kiến. Cách này có thể tiêu diệt nhanh những con đang ở bên ngoài, nhưng chưa chắc đã giải quyết được phần quan trọng nhất là tổ kiến và nguyên nhân khiến chúng kéo vào nhà. Vì vậy, trước khi xịt hoặc bịt kín bất cứ khe nào, gia đình nên dành vài phút quan sát đường đi của đàn kiến. Hãy nhìn xem chúng đang tập trung quanh thứ gì, đi từ đâu vào và thường biến mất ở vị trí nào. Nhiều khi nguyên nhân chỉ là một túi đường hở, vài mẩu thức ăn rơi dưới tủ, thức ăn của chó mèo để qua đêm hoặc thùng rác còn dính đồ ngọt. Nếu vừa xịt sạch cả đường kiến ngay từ đầu, mọi người lại vô tình mất luôn dấu vết giúp xác định chúng đang đi từ đâu tới.

Loại bỏ thứ đang kéo kiến vào nhà

Sau khi xác định được khu vực đàn kiến tập trung, việc tiếp theo nên làm là dọn nguồn thức ăn mà chúng đang tìm đến. Gia đình bạn có thể lau sạch mặt bàn, sàn bếp và những khu vực có đồ ăn rơi vãi; đậy kín đường, bánh kẹo, mật ong và thực phẩm khô; đồng thời không để bát thức ăn của vật nuôi qua đêm nếu kiến thường xuyên tìm tới đó. Thùng rác cũng nên được đậy kín và làm sạch những vết nước ngọt hoặc thức ăn bám bên ngoài. Ngoài thức ăn, một số đàn kiến còn tìm đến những nơi có nước. Vì vậy, mọi người cũng nên kiểm tra khu vực dưới bồn rửa, khăn ướt để lâu, khay nước hoặc vị trí thường xuyên ẩm. Khi nguồn thức ăn và nước được xử lý, số lượng kiến đi vào nhà thường sẽ giảm đáng kể, đồng thời gia đình cũng dễ đánh giá xem đàn kiến thực sự đang trú ở đâu.

Nếu kiến vẫn kéo thành hàng, cần xử lý cả đàn chứ không chỉ những con kiến bên ngoài

Đây là điểm khác biệt giữa việc thấy vài con kiến và tình trạng kiến kéo cả đàn vào nhà. Những con kiến mọi người nhìn thấy phần lớn chỉ là nhóm ra ngoài tìm thức ăn. Phần còn lại của đàn vẫn có thể nằm trong tổ. Bởi vậy, cứ mỗi ngày xịt chết một hàng kiến rồi hôm sau lại thấy một hàng khác xuất hiện thường không phải cách xử lý hiệu quả lâu dài.

Trong trường hợp đàn kiến quay lại liên tục, các loại bả kiến phù hợp thường có lợi thế ở chỗ kiến thợ có thể mang thức ăn về tổ. Tuy nhiên, mọi người cần sử dụng đúng hướng dẫn của sản phẩm, đặt ở nơi trẻ nhỏ và vật nuôi không tiếp cận được. Nếu đã đặt bả, cũng không nên đồng thời phun thuốc diệt côn trùng trực tiếp quanh vị trí đó, bởi kiến cần tiếp cận bả thì cách xử lý này mới có tác dụng. Ngoài ra, không nên tùy tiện pha các loại hóa chất hoặc thuốc diệt côn trùng với nhau để mong "diệt cho nhanh", nhất là trong khu vực bếp và nơi cất thực phẩm.

Đừng vội bịt khe ngay khi vẫn thấy kiến liên tục chui ra

Nếu phát hiện kiến đi ra từ một khe chân tường, khe cửa hoặc mép tủ, nhiều người sẽ lập tức lấy keo bịt kín. Việc trám các khe hở về lâu dài là cần thiết, nhưng nếu đàn kiến vẫn đang hoạt động mạnh thì gia đình nên xử lý nguồn kiến trước. Bởi tổ kiến có thể không nằm ngay sau khe mà chỉ sử dụng đó như một đường đi. Khi một lối bị chặn, chúng hoàn toàn có thể tìm một đường khác và vài ngày sau lại xuất hiện ở vị trí mới. Sau khi hoạt động của đàn kiến đã giảm rõ rệt, mọi người mới nên kiểm tra và xử lý những khe hở quanh chân tường, cửa, đường ống hoặc vị trí kiến thường xuyên đi vào. Đồng thời, giữ khu vực bếp và nơi cất thực phẩm sạch sẽ sẽ giúp hạn chế chúng quay trở lại.

Khi nào không nên tiếp tục tự xử lý?

Nếu chỉ có một đường kiến nhỏ quanh khu vực đồ ăn, gia đình thường có thể xử lý bằng việc vệ sinh, loại bỏ nguồn thức ăn và sử dụng sản phẩm diệt kiến đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu kiến xuất hiện với số lượng rất lớn ở nhiều phòng, liên tục chui ra từ bên trong tường, trần, ổ điện hoặc tái xuất hiện dù đã xử lý nhiều lần, mọi người nên cân nhắc gọi đơn vị kiểm soát côn trùng. Lúc này có thể tồn tại một hoặc nhiều tổ ở vị trí khó tiếp cận, và việc chỉ xịt phần kiến nhìn thấy bên ngoài sẽ khó giải quyết tận gốc. Đặc biệt, nếu không xác định được loại kiến hoặc nghi ngờ là loại có khả năng đốt, cắn gây phản ứng mạnh, gia đình càng không nên tự phá tổ bằng tay.

Tóm lại, kiến kéo cả đàn vào nhà không có nghĩa cứ nhìn thấy con nào là phải diệt con đó ngay. Điều quan trọng trước tiên là quan sát xem đàn kiến đang tìm đến thứ gì và chúng đi vào từ đâu. Khi xử lý được nguồn thức ăn, xác định đường đi và chọn cách tác động tới cả đàn thay vì chỉ những con bên ngoài, khả năng kiến quay trở lại liên tục cũng sẽ giảm đi đáng kể.