Kiến nghị lập tổ công tác tính tiền sử dụng đất dự án NovaWorld Phan Thiet

Theo đó, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận đã hợp đồng với đơn vị tư vấn để tư vấn xác định giá đất đối với dự án NovaWorld Phan Thiet . Quá trình phân tích, đánh giá về quy mô, tính chất dự án cũng như thực tế thị trường tại khu vực định giá, đơn vị tư vấn đã đề xuất áp dụng phương pháp thặng dư theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường để thực hiện định giá.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số khó khăn như việc định giá tại nhiều thời điểm khác nhau dẫn tới một số thời điểm định giá và thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 có sự chênh lệch nên khó khăn trong việc áp dụng cơ sở pháp lý và xử lý thông tin về đầu vào. Đồng thời, dự án có một số thời điểm định giá trước Luật Đất đai năm 2013 có hiệu thi hành, cơ sở pháp lý về phương pháp định giá, thẩm quyền thực hiện, thẩm định giá đất cụ thể đối với thời điểm này còn nhiều ý kiến khác nhau.

Dự án NovaWorld Phan Thiet đang gặp khó khăn trong việc xác định giá đất để đóng tiền sử dụng đất.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc xác định thời điểm định giá đất đối với dự án có nhiều thời điểm định giá khác nhau và phương pháp định giá, xác định chi phí phát triển… Đồng thời, hướng dẫn cụ thể về nội dung, suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành và định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nêu tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT- BTNMT có khác nhau không? Việc áp dụng suất vốn của Bộ Xây dựng ban hành để tính chi phí phát triển của dự án có phù hợp không? Có hướng dẫn cụ thể cách tính trượt giá xây dựng đối với các trường hợp thời điểm ban hành suất vốn đầu tư, dự toán đầu tư chưa trùng khớp thời điểm định giá?

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, dự án NovaWorld Phan Thiet có quy mô lớn với nhiều hạng mục đầu tư, trong đó có những hạng mục kinh doanh đặc thù chưa có trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Việc xác định mức độ tương đồng để lựa chọn thông tin tài sản tài sản so sánh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn các tiêu chí cụ thể để xác định mức độ tương đồng của tài sản so sánh đủ điều kiện để thực hiện định giá, phương pháp chứng minh tính tương đồng của tài sản so sánh và tài sản thẩm định , cơ sở xác định tốc độ tăng giá thuê, tăng giá bán đối với các tài sản có tiến độ kinh doanh dài.

Đối với các hạng mục kinh doanh không có tài sản so sánh tương đồng với tài sản thẩm định trong phạm vi tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất, mở rộng phạm vi khảo sát sang các tỉnh lân cận hoặc có các tỉnh có loại hình kinh doanh cần thẩm định có phù hợp và đảm bảo quy định không? Trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin, đơn vị tư vấn có thể sử dụng kết quả thực hiện của đơn vị thứ ba có chuyên môn về phân tích số liệu thị trường để tổng hợp, chứng minh trong phương án giá đất hay không?

UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, dự án NovaWorld Phan Thiet đi vào hoạt động không những tạo cho tỉnh Bình Thuận có điểm đến du lịch đạt chuẩn mà các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đi kèm cũng giúp kết nối tạo thành hệ thống giao thông rộng lớn cho tỉnh, thuận lợi triển khai dự án đầu tư.

Dự án NovaWorld Phan Thiet đi vào hoạt động sẽ giúp du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định vị thế.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thành lập Tổ công tác để hướng dẫn tỉnh Bình Thuận trong công tác xác định giá đất NovaWorld Phan Thiet để dự án sớm được triển khai đi vào hoạt động.

Trước đó, Tập đoàn Novaland cũng có văn bản gửi ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Novaland đang gặp khó khăn, dự án đã dừng hoạt động, đứng trước nguy cơ đổ vỡ, khách hàng khiếu kiện vì công ty không ký được hợp đồng mua bán, do không xác định được giá đất của các dự án, như Novaworld Phan Thiết của Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận, dự án Centara của Công ty CP Huỳnh Gia Huy, dự án Khu biệt thự Hòn Giồ của Công ty CP Hoàng Khang.

Do đó, Tập đoàn Novaland kiến nghị được chọn đóng tiền sử dụng đất 50 năm một lần theo luật định. Khẩn trương xác định giá đất hợp lý để Novaland đóng tiền sử dụng đất, hoàn thiện pháp lý dự án, pháp lý bán hàng.