Kiên quyết xử lý các vi phạm để tháo gỡ vướng mắc hàng trăm dự án ở Lâm Đồng

Ngày 3-3, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo về các dự án khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ trên địa bàn.



Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh có 359 dự án còn vướng mắc, với tổng vốn 245.000 tỉ đồng. Trong đó, các chủ đầu tư đã đầu tư vào các dự án hơn 145.000 tỉ đồng nhưng đến nay gặp nhiều khó khăn vướng mắc, cần được tháo gỡ.

UBND tỉnh đã thành lập 6 Tổ công tác do các Phó chủ tịch UBND làm Tổ trưởng để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã báo cáo chi tiết khó khăn vướng mắc tại các dự án lớn như Sân golf Đồi Cù (vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng); 21 dự án năng lượng (tổng vốn 42.350 tỉ đồng); Rừng dầu Hồng Liêm (3.000 tỉ đồng); dự án King Palace (Dinh I, 700 tỉ đồng); Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt (gần 96 tỉ đồng); Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (1.880 tỉ đồng); khách sạn 5 sao Merperle Dalat (1.000 tỉ đồng).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đồng tình với việc giải quyết khó khăn vướng mắc sẽ giúp tỉnh Lâm Đồng tạo động lực phát triển. Việc các dự án vướng mắc, chậm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng lãng phí, ảnh hưởng đến nguồn lực của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng giải quyết các dự án tồn đọng theo quy định, quyết liệt. Từng khó khăn, từng sai phạm trong từng dự án phải được xác định rõ ràng, địa phương phải kiên quyết xử lý nếu cán bộ có vi phạm trong các dự án; những sai phạm trong dự án cần được xử lý trên tinh thần nghiêm minh, công khai, bình đẳng.

Đối với các dự án vướng mắc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng báo cáo cụ thể lên Hệ thống 751 (Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng) để Chính phủ nắm bắt, giải quyết theo quy định.

Còn các dự án liên quan đến kết luận thanh, kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định nguyên tắc chung là xử lý theo Nghị quyết 170 (Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra) và Nghị quyết 265 (nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV). Điều kiện để áp dụng các nghị quyết là phải có kết luận thanh tra và có trong danh sách từng dự án báo cáo Ban Chỉ đạo 751.

Liên quan dự án Sân golf Đồi Cù do Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các cơ quan chức năng lập hồ sơ, xác định lại phạm vi di sản; tỉnh Lâm Đồng xem xét, xử lý sai phạm của các bên, trường hợp chính quyền sai phải chịu trách nhiệm.





