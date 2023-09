Kiến tạo giá trị xuất phát từ sự thấu hiểu khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) được thành lập từ năm 2006, đến nay, sau hành trình hơn 16 năm, VPS đã không ngừng phát triển, đổi mới để đáp ứng các nhu cầu đa dạng và mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Minh chứng cho những cam kết và nỗ lực kiến tạo trải nghiệm tuyệt vời, VPS đã được ghi nhận và trao tặng những giải thưởng danh giá đến từ các tổ chức uy tín hàng đầu trong và ngoài nước.

Trong những năm qua, Chứng khoán VPS được vinh danh là một trong những nhà môi giới trái phiếu tốt nhất và được đánh giá là một trong những đơn vị tư vấn khách hàng tổ chức tốt nhất Việt Nam với giải thưởng "Công ty chứng khoán có trải nghiệm khách hàng tốt nhất".

Sang năm 2022, VPS đã được tạp chí uy tín Alpha Southeast Asia vinh danh với các giải thưởng "Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam"; "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam". Đây là những hạng mục giải thưởng nhiều năm liền VPS được Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng.

Đặc biệt trong năm 2023, VPS vinh dự nhận được giải thưởng "Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam" do tạp chí World Business Outlook vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng thường niên World Business Outlook Awards 2023.

Các giải thưởng uy tín này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực và cam kết trong thời gian qua của VPS trong việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đột phá cho khách hàng và khẳng định vị thế hàng đầu của VPS trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

"Secret to Happy Clients is Happy Employees - Bí quyết để khách hàng trở nên hạnh phúc chính là tạo dựng hạnh phúc trong mỗi nhân viên" – trích đoạn trong bài viết vinh danh VPS trên tạp chí điện tử số tháng 6 và các nền tảng Facebook/LinkedIn/ Twitter của World Business Outlook.

Đối với VPS, công ty hiểu rằng để theo đuổi và duy trì được sứ mệnh lớn lao, khách hàng chính là người dẫn đường đích thực, nguồn cảm hứng xuyên suốt và trung tâm của sự phát triển.

Tạp chí World Business Outlook đã đề cập đến việc VPS được ghi nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất ở châu Á và quán quân bình đẳng giới tại nơi làm việc ở Việt Nam. Công ty đã xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực dài hạn, đề cao sự chuyên nghiệp và chuẩn mực về giá trị đạo đức.

Bên cạnh đó, công ty tạo mọi điều kiện để thu hút và giữ chân những nhân sự tiềm năng và nâng cao năng lực thông qua các chương trình đào tạo đa dạng. Các phương pháp làm việc đã được phát triển và đổi mới liên tục ở cấp độ tổ chức. Tất cả cùng nhau nỗ lực hướng đến sự đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng trên hành trình tiếp cận thị trường chứng khoán và xuyên suốt hành trình đầu tư tài chính.

Không chỉ vậy, trong bài viết của Tạp chí World Business Outlook cũng ghi nhận những thành tựu mà VPS đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua: "Dẫn đầu về thị phần giao dịch chứng khoán trên HNX, HOSE, UPCOM và là công ty có thị phần vượt trội về chứng khoán phái sinh trong nhiều năm qua; CTCP Chứng khoán VPS luôn kiên định tập trung nâng cao công tác quản trị nội bộ, chiến lược quản trị rủi ro, hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính" (trích bài viết).

"We are constantly evolving to meet the growing needs of our clients and partners today and for the future – Chúng tôi sẽ không ngừng phát triển để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng và đối tác ở thời điểm hiện tại và trong tương lai" – trích chia sẻ của Bà Trần Bảo Ngọc – Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư VPS trong bài phỏng vấn với tạp chí World Business Outlook.

Bà Trần Bảo Ngọc - Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư VPS trên ảnh bìa tạp chí số tháng 6 của World Business Outlook.

"Maintain the Lead through Innovations"- trong giai đoạn sắp tới, VPS sẽ không ngừng đổi mới và kiến tạo những giá trị đột phá để tạo dựng thêm những dấu ấn mới trên hành trình vươn tầm quốc tế.