Nestlé Việt Nam: Tự hào 11 năm vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Nestlé Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khi được vinh danh trong bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – Khối Doanh nghiệp lớn và Top 4 ngành Hàng Tiêu Dùng năm 2024. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu cột mốc 11 năm liên tiếp Nestlé góp mặt trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, một giải thưởng uy tín do Anphabe tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bảng xếp hạng này dựa trên khảo sát đánh giá khách quan từ hơn 65.000 người lao động trên toàn quốc, phản ánh môi trường làm việc lý tưởng mà Nestlé đã không ngừng xây dựng. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển nhân sự bền vững, gắn kết mục tiêu phát triển doanh nghiệp với hạnh phúc và thành công của từng cá nhân.

Văn hóa làm việc – Phát triển dựa trên thế mạnh cá nhân

Tại Nestlé Việt Nam, văn hóa làm việc được xây dựng dựa trên triết lý đề cao thế mạnh của từng cá nhân, khuyến khích mỗi nhân viên phát huy khả năng của mình để cùng hướng đến mục tiêu chung. Ông Lê Thành Khang, Giám đốc Nhân sự của Nestlé Việt Nam chia sẻ: "Trong suốt 30 năm phát triển của tại Việt Nam, Nestlé kiên định tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường làm việc, mọi cá nhân có thể phát huy khả năng và tỏa sáng theo cách của mình hướng đến một mục tiêu chung: Cùng nhau, nâng tầm cuộc sống người Việt."

Các buổi đào tạo cho nhân viên

Đối với Nestlé Việt Nam, công ty coi trọng sự đóng góp, phát triển từng người lao động trong một sức mạnh tập thể. Nestlé Việt Nam muốn đảm bảo rằng mỗi nhân viên của công ty đều có cơ hội đóng góp, phát triển và thăng tiến lâu dài với những định hướng cụ thể: (1) Xây dựng môi trường làm việc linh hoạt và gắn kết nhiều thế hệ; (2) Mỗi nhân viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp được xây dựng trên thế mạnh của từng cá nhân với cơ hội thăng tiến không ràng buộc thâm niên hay cấp bậc. Xây dựng văn hóa trao quyền, đặc biệc là cho những người trẻ; (3) Nestlé cũng thúc đẩy văn hóa thử nghiệm và đổi mới sáng tạo, giúp nhân viên bứt phá khỏi giới hạn của bản thân, thông qua rất nhiều chương trình huấn luyện, cố vấn và đào tạo chuyên sâu kết hợp kế hoạch luân chuyển phòng ban hoặc môi trường làm việc quốc tế.

Cho đến nay, trung bình mỗi năm, Nestlé Việt Nam đầu tư hơn cho hoạt động đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động.

Hiện thực hóa sứ mệnh qua chính sách nhân sự toàn diện

Là công ty thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng hàng đầu thế giới, Nestlé tin tưởng vào sức mạnh của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người. Nhân viên là một trong những nguồn lực quan trọng để chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu chung này.

Tinh thần trong việc xây dựng chính sách đãi ngộ người lao động của Nestle là xây dựng và thực hiện các chính sách phúc lợi toàn diện cho nhân viên được khái quát với 5 mục tiêu: (1) Đảm bảo mức lương thưởng cạnh tranh theo năng lực; (2) Thường xuyên xem xét cải thiện và nâng cao phúc lợi; (3) Đảm bảo sự an toàn, sức khỏe về thể chất & tinh thần; (4) Đầu tư phát triển kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp lâu dài cho nhân viên; (5) Tạo môi trường gắn kết nhân viên với mục tiêu tạo ra giá trị chung của doanh nghiệp.

Đối thoại người lao động 2024

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của Nestlé trong gần 30 năm có mặt tại Việt Nam trong việc tạo dựng nên môi trường làm việc an toàn, gắn kết, mỗi người lao động đều có cơ hội phát triển cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Không chỉ là nơi làm việc lý tưởng mà còn là ngọn cờ đầu trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết và phát triển bền vững, những nỗ lực trong việc chăm lo cho người lao động và cộng đồng đã giúp Nestlé vững vàng trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh "nâng tầm cuộc sống" cho tất cả mọi người.