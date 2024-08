Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh

Bầu ông Giang Thanh Khoa, Giám đốc Sở KHĐT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ngày 27/8, Tại Kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X xem xét, quyết nghị với sự thống nhất cao bầu đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Giang Thanh Khoa, sinh năm 1974; quê quán xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang); trình độ thạc sĩ Xây dựng Cầu - Hầm, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Giang Thanh Khoa từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang bầu Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thống Nhất.

Đồng thời miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang đối với đồng chí Trần Minh Khoa - nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, do thay đổi công tác.

Bầu ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở KHĐT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 27/8, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Trà Vinh đã xem xét việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Thanh Bình (do được bố trí công tác khác) và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Xuân Ánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và ông Bùi Thành Thương, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Trà Vinh (do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác).

Xem xét việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Hiền Hải Đăng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh và ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Xem xét việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Tiết Cường, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua 14 nghị quyết, trong đó có 08 nghị quyết chuyên đề và 06 nghị quyết về công tác nhân sự.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Kim Ngọc Thái đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nhanh chóng tổ chức thực hiện các nghị quyết đã ban hành trong thời gian qua và nghị quyết vừa được ban hành tại kỳ họp này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần cụ thể hóa, chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp phù hợp, đảm bảo nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả. Trong đó, lãnh đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong thực hiện, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, không để xảy ra tình trạng một số dự án triển khai thực hiện chậm dẫn đến giải ngân thấp và chưa giải ngân được trong năm dẫn đến phải bị cắt vốn...

Trong điều hành, triển khai thực hiện các chính sách phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, đúng thực chất, đúng đối tượng người hưởng lợi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, không để lợi dụng chính sách, thực hiện sai chính sách, cần lưu ý xây dựng dự toán ngân sách cho các cấp năm 2025 phải đảm bảo cân đối, đầu tư trên cơ sở cân nhắc, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành có giải pháp tháo gỡ và uốn nắn kịp thời, bảo đảm phát huy hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh khi được ban hành.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến cử tri và Nhân dân để đồng thuận thực hiện, theo dõi và tham gia giám sát.

Kỳ họp đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND tỉnh sớm sắp xếp, phân công nhân sự, nhanh chóng bắt nhịp thực hiện kịp thời các nhiệm vụ để hoàn thành công việc chung của Đảng bộ tỉnh đề ra.