Vàng miếng SJC lại bị làm giá?

Vàng thế giới liên tục phá đỉnh

Ngày 16-4, giá vàng lần đầu vượt mốc 3.300 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh điều tra khả năng áp thuế mới đối với khoáng sản nhập khẩu vào Mỹ.

Giá vàng giao ngay tăng lên mức 3.314 USD/ounce, thậm chí chạm đỉnh lịch sử 3.317 USD/ounce trước khi hạ nhiệt đôi chút. Giới đầu tư lo ngại các chính sách thuế quan của Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất, khiến tâm lý e ngại rủi ro gia tăng.

Ông Trump cũng yêu cầu xem xét việc áp thuế đối với các mặt hàng dược phẩm và chip, nhằm đối phó sự phụ thuộc Trung Quốc - nước dẫn đầu trong ngành này. Động thái này càng làm leo thang căng thẳng thương mại toàn cầu.

Ông Ole Hansen, Trưởng Bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank (Đan Mạch), nhận định: "Cuộc chiến thương mại chưa hạ nhiệt. Nhà đầu tư chuyển sang vàng để tránh rủi ro, rút khỏi thị trường chứng khoán".

Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã hút dòng tiền lớn trong tháng này, cho thấy nhu cầu phòng vệ tài chính đang tăng mạnh tại châu Á.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Úc và New Zealand (ANZ) ngày 16-4 đã nâng dự báo giá vàng cuối năm lên 3.600 USD/ounce, dự báo trong 6 tháng tới là 3.500 USD/ounce. Chỉ số USD (DXY) suy yếu càng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với người mua nước ngoài. "Việc nâng dự báo giá vàng là do thế giới đang đối mặt nguy cơ suy thoái, căng thẳng địa chính trị, nợ công gia tăng và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoài đồng USD của các ngân hàng trung ương. Vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn toàn cầu" - ông Hansen nói thêm.

