"Kiếp nạn" của lá chuối đã đến: MXH rần rần trước trend lá chuối chiên Thái Lan, hương vị thế nào?

Càng ngày, MXH càng xuất hiện thêm những trend ăn uống độc lạ, khiến người ta vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Như mới đây, MXH TikTok lại tiếp tục rần rần trước trend lá chuối chiên - một món ăn mà trước đó chẳng ai ngờ tới sự tồn tại của nó.

Ngay lập tức, các TikToker cũng thi nhau "đu" trend, tìm kiếm nguyên liệu lá chuối để thử chế biến và thưởng thức món ăn này. Liệu rằng hương vị sẽ thế nào?

Trend lá chuối chiên rần rần khắp cõi mạng (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, món lá chuối chiên này có xuất xứ từ Thái Lan, sau đó đã được lan truyền trên TikTok khiến dân tình thi nhau làm theo. Cách làm lá chuối chiên cũng rất đơn giản, chỉ cần chọn những chiếc lá chuối thật non, càng non càng tốt, lấy riêng phần lá và bỏ phần gân to ở giữa. Sau đó, rửa sạch rồi cuộn lá chuối lại và dùng dao thái thật mỏng. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đun sôi dầu và cho vào chiên giòn lên là được.

Lá chuối chiên xong vẫn có màu xanh, giòn hơn hẳn và trông cũng khá thú vị. Tuy nhiên, hương vị của nó thì lại... chẳng có gì đặc sắc - theo nhận xét của rất nhiều người đã ăn thử. Các ý kiến này hầu hết đều đánh giá rằng lá chuối chiên ăn giòn, không có mùi vị gì đặc sắc mà chỉ thấy ngấy vì dầu chiên, mùi của lá chuối cũng không còn. Tóm lại, món lá chuối chiên này chỉ nên làm để ăn thử 1 lần vì lạ và tò mò chứ gần như không ai có nhu cầu ăn lại lần 2.

Như Viên Vibi, một TikToker đã chọn phải phần lá chuối hơi già thì hương vị càng... chán hơn.

Các bước làm món lá chuối chiên (Nguồn: Viên Vibi)

Biểu cảm của Viên Vibi khi ăn thử lá chuối chiên (Nguồn: Viên Vibi)

Ngoài lá chuối chiên theo công thức thông thường đang được lan truyền, nhiều người còn thử làm bằng cách như trộn chung với gỏi, nhúng bột rồi chiên, trộn chung phô mai hay chấm tương ớt... Dù vậy, vị của lá chuối chiên cũng không được cản thiện nhiều.

Dù hương vị không đặc sắc, thế nhưng lá chuối chiên vẫn đang ngày càng hot trên MXH khi dân tình đua nhau làm thử. Bởi vậy mà nhiều cư dân mạng cũng nói đùa rằng "kiếp nạn" của lá chuối đã đến. Vẫn còn rất nhiều người muốn thử "đu" theo trend ăn uống đang rần rần này.

(Tổng hợp)