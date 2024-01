"Kiếp nạn" đầu năm của Doãn Hải My: "Thủ phạm" phá món đồ hiệu nghìn đô của tiểu thư được Đoàn Văn Hậu hết mực cưng chiều

"Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng" Doãn Hải My gặp luôn một "kiếp nạn" khiến cô nàng không biết phải làm sao cho phải. Vợ Đoàn Văn Hậu đã khá bối rối kèm theo sự tiếc nuối rõ ràng vì món đồ cô yêu thích nhất đã bị "phá" khi đăng story cùng dòng caption: "Đôi guốc yêu thích nhất bị Si cắn đứt te tua". Doãn Hải My thực sự yêu thích đôi guốc này, không ít lần check in với nó. Giá của đôi giày cũng dao động hơn 1.000 $. (Khoảng 26 triệu đồng).

Si - "Thủ phạm" chính gây ra kiếp nạn cho Hải My chính là thành viên mới trong gia đình Hậu - My. Ngay sau khi cưới được vợ chồng son đón ngay một chú cún thuộc giống chó Shiba nổi tiếng của Nhật Bản để cùng chăm sóc. Cặp đôi cũng xưng hô thân mật "mẹ" và "papa", xem như đứa con cưng đầu lòng chiều chuộng và chăm sóc.

Đôi giày yêu thích của Hải My bị chú cún cưng cắn đứt ngay đầu năm

Bà xã Đoàn Văn Hậu thực sự yêu thích đôi giày này, không ít lần check in cùng giày hiệu