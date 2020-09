Kim An - fintech kết nối các tiểu thương vừa gọi vốn hàng triệu USD từ Patamar Capital, VietCapital và East Ventures

CTCP Tư vấn Đầu tư Kim An (Kim An Group) vừa nhận vốn đầu tư từ một số quỹ tài chính trong và ngoài nước, đồng thời ký kết hợp tác với một số tổ chức tín dụng tại Việt Nam nhằm triển khai phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tại Việt Nam.



Chi tiết, đây là khoản đầu tư Series A của Kim An, từ 3 quỹ đầu tư là Patamar Capital, VietCapital Ventures và East Ventures. Số tiền thu được sẽ chi phát triển hệ thống công nghệ lõi nhằm cung cấp dữ liệu, chấm điểm tín dụng và kết nối khách hàng đến các định chế tài chính tại Việt Nam. Số tiền đầu tư lần này không được nói cụ thể, theo tiết lộ lên đến hàng triệu USD.

Về Kim An, xuất phát điểm chuyên cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ (tiểu thương), đến nay Công ty phát triển thành trung gian: một bên hỗ trợ các đơn vị cần vốn làm hồ sơ, tiếp cận dòng vốn từ các tổ chức tín dụng; bên còn lại sẽ kết nối bên cho thuê với các đối tượng có nhu cầu tín dụng. Kim An đã mở được 80 chi nhánh, liên kết với hơn 10 ngân hàng và các tổ chức tín dụng (NamABank, FE Credit…) tập trung tại các khu kinh doanh mua bán đông đúc.

Theo người đứng đầu, hiện nay các tiểu thương tại chợ, hộ kinh doanh nhỏ lẻ… gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dòng vốn từ các tổ chức tài chính, thay vì sử dụng tín dụng đen trái pháp luật và đối mặt với nhiều rủi ro. Thống kê, thị trường hiện có 5,6 triệu hộ kinh doanh cá thể. Trong đó, Kim An đã cung cấp được 25.000 hồ sơ vay, tương ứng tỷ lệ tư vấn thành công mới chỉ vào khoảng 33%. Nguyên nhân, dù các ngân hàng, tổ chức tín dụng đang rất cởi mở trong việc cấp hạn mức với các đối tượng này, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về hành chính, tức hồ sơ vay vẫn phải bằng giấy và trải qua nhiều khâu, giai đoạn phức tạp.

Về phía đối tác là ngân hàng, Kim An sẽ một phần giải quyết được bài toán chi phí hiện nay, có thể mở rộng quy mô hoạt động, tiếp cận thêm khách hàng mới nhưng không cần trực tiếp mở chi nhánh tại khu vực đó. Ngược lại, thông qua liên kết với các trung gian như Kim An vẫn có thể thực hiện. Cần nhấn mạnh, sau khi giải ngân, Kim An vẫn sẽ quản lý khách hàng sau đó. Liên quan đến vấn đề xử lý nợ xấu, Kim An cho hay sẽ tuân thủ theo quy định của tổ chức tín dụng hiện hành.