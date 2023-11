Kim Yoo Jung chính là mỹ nhân mặc đẹp nhất phim Hàn hiện tại, đúng chất tiểu thư sang chảnh mọi khung hình

My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) kể từ khi lên sóng tập đầu tiên đã lập tức trở thành chủ đề hot trên các nền tảng mạng xã hội. Về phần nữ chính Kim Yoo Jung, cô không chỉ được chú ý bởi diện mạo quá xinh đẹp mà gu thời trang ấn tượng, cứ xuất hiện là toát ra khí chất giàu sang ngút ngàn của cô cũng đang là một chủ đề hot được khán giả vô cùng quan tâm.



Trong phim, Kim Yoo Jung vào vai cô út của một tập đoàn tài phiệt nức tiếng, vô cùng nổi tiếng với hàng loạt những biệt danh cực "kêu" như "Công chúa nhỏ của tập đoàn Mirae", "IU của mảng tráng miệng", "Yêu nữ mặc Hermès",... Chỉ cần nghe qua những danh xưng này thôi là đủ hiểu nhân vật Do Do Hee có vẻ bề ngoài sang chảnh tới mức nào. Xuyên suốt những tập phim đầu và hình ảnh giới thiệu dự án, Kim Yoo Jung chưa mặc trùng bất cứ bộ đồ nào. Tất cả những trang phục cô mặc đều đến từ thương hiệu lớn, có giá thành đắt đỏ và đặc biệt là tôn lên vẻ đẹp của nữ diễn viên.

Hơn thế nữa, những trang phục mà Kim Yoo Jung chọn trong phim cũng giúp cô khắc họa được tính cách nhân vật, một cô gái trẻ trung với vẻ ngoài quyền quý, đầy sức hút, lấp lánh như một ngôi sao trong mắt người khác nhưng nội tâm lại dậy sóng, u uất. Trang phục của cô tuy đúng chất "toát ra mùi tiền" nhưng kiểu dáng lại rất trẻ trung, màu sắc cũng không quá nổi bật, nhẹ nhàng và tinh tế chứ không phải kiểu cố gắng để khoe mẽ ra sự xa hoa phù phiếm.

Bởi lẽ Do Do Hee thực chất không phải là tiểu thư "ngậm thìa vàng" trong truyền thuyết. Cô có xuất thân bình thường, một tuổi thơ cũng nhẹ nhàng như bao đứa trẻ khác cho đến khi cha me đột ngột qua đời và cô được một phu nhân tài phiệt nhận nuôi. Chính bởi vậy, Do Do Hee luôn nỗ lực để tự mình gây dựng sự nghiệp, không dựa dẫm vào mẹ nuôi, nhờ vậy mà lại càng được mẹ nuôi yêu thương, tín nhiệm.

Những trang phục ấn tượng của Kim Yoo Jung trên phim

