Báo cáo thường niên 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) tiết lộ, tính đến cuối năm 2022, Kinh Bắc đã tạo lập 6.387ha, chiếm 5,2% quỹ đất khu công nghiệp (KCN) của cả nước, tăng 22,54% so với năm 2021 do tập đoàn đã "gom" được quỹ đất mới ở Long An, Hưng Yên và Bắc Giang.

Trong tổng số 6.386 ha đất KCN nói trên, có 04 KCN với tổng diện tích 1.013 ha đạt tỷ lệ lấp đầy 100% và 01 KCN có diện tích 426 ha đã lấp đầy 95,89% vẫn mang lại doanh thu cố định đáng kể cho

Tập đoàn hàng năm bao gồm doanh thu phí quản lý hạ tầng, cung cấp nước sạch, nước thải.

Về diện tích đất Khu đô thị (KĐT), Kinh Bắc đang nắm quỹ đất 1.263ha, tăng 7,23% so với năm trước và diện tích các dự án để xây các nhà máy trực tiếp là 79ha.

Các dự án đặc thù do Tập đoàn làm chủ đầu tư xây dựng nhà máy để trực tiếp sản xuất tai nghe, sản xuất vòi phun động cơ máy nông nghiệp, xây dựng nhà xưởng để cho thuê, liên doanh xây dựng nhà ở xã hội.

KBC cho biết, trong năm 2022, hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch dây chuyền sản xuất đến các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam trở thành "cứ điểm" do sở hữu nguồn nhân công giá rẻ, Kinh Bắc đã ký được các Thoả thuận nguyên tắc về cho thuê đất có giá trị lớn với tổng diện tích đã ký kết chưa ghi nhận doanh thu đạt 107ha.

Nổi bật trong năm 2022 là KCN Quang Châu, Bắc Giang với tổng diện tích đã ký và cho thuê là 77,4 ha có trị giá 2.460 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd trực thuộc Tập đoàn Foxconn của Đài Loan đã ký hợp đồng thuê đất với diện tích là 49,6 ha cho dự án “Nhà máy công nghệ chính xác Fulian” có tổng giá trị trên 1.624 tỷ đồng. Hiện tại, dự án này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 02/01/2023 tại tỉnh Bắc Giang và dự kiến đi vào hoạt động chính thức từ Quý IV/2023.

Đáng chú ý, 2022 là năm gia tăng quỹ đất mới (1.256 ha) lớn nhất từ trước tới nay của tập đoàn. Bao gồm:

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Tập - Long An ” với quy mô 654 ha và vốn đầu tư 9.910,7 tỷ đồng, được phê duyệt tháng 3/2022.

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lộc Giang - Long An” với quy mô 466 ha và vốn đầu tư là 5.198,2 tỷ đồng, được phê duyệt tháng 4/2022.

+ Dự án Khu Tái Định cư phục vụ KCN Lộc Giang có quy mô 31 ha và vốn đầu tư 443,7 tỷ đồng được chấp thuận tháng 11/2022.

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu mở rộng - Bắc Giang”, với quy mô 90 ha và vốn đầu tư 996 tỷ đồng được phê duyệt tháng 11/2022.

+ Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch KCN Quang Châu Mở rộng tỷ lệ

1/2.000 được phê duyệt tháng 12/2022. KBC đã thu hút được Tập đoàn Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd ký hợp đồng thuê đất với diện tích 49,6 ha.

Hiện tại, với 24 KCN & Cụm công nghiệp có vị trí chiến lược, KBC đã & đang đang thu hút được nguồn vốn đầu tư FDI, đặc biệt là các tập đoàn quốc tế lớn như Canon, Foxconn, LG, JA Solar, Goertek, Fuyu, Luxshare, Jufeng, Ingrasys,...

Trong ngắn hạn, Kinh Bắc cho biết sẽ tăng tốc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các KCN và KĐT bao gồm: KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu mở rộng, KCN Tân Phú Trung, KĐT Phúc Ninh,

KĐT Tràng Duệ; KCN Tràng Duệ 3; Cụm công nghiệp Hưng Yên, Cụm công nghiệp Long An; KCN Tân Tập, KCN Lộc Giang, Đại dự án Tràng Cát và các dự án Nhà ở xã hội.



Về trung và dài hạn, Kinh Bắc sẽ triển khai thành lập các dự án mới trên địa bàn các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Tiền Giang và liên tục khảo sát các địa bàn khác phù hợp với định hướng phát triển bền vững của KBC để gia tăng quỹ đất. Đồng thời, Phát triển các KCN, KĐT tại các khu vực miền Bắc (Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, v.v); miền Trung (Huế, Đà Nẵng, v.v) và miền Nam (TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu, v.v).

Cùng với đó, bám sát xu hướng dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam theo các lĩnh vực, đối tác, địa bàn để lập các dự án mới, phát triển loại hình đầu tư phù hợp.