Kinh Bắc muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ vay. Ảnh minh họa

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC, sàn HoSE) mới đây đã công bố Nghị quyết số 2308.2/2024/KBC/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Cụ thể, HĐQT Kinh Bắc thông qua việc phát hành trái phiếu KBCH2426001 với tổng mệnh giá tối đa là 1.000 tỷ đồng và phê duyệt toàn văn Phương án phát hành trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Ngày phát hành dự kiến trong quý III/2024. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại các khoản nợ chính của Kinh Bắc đối với các công ty: Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang; Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Tài sản đảm bảo gồm: cổ phần Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) thuộc sở hữu của Kinh bắc; các quyền, quyền lợi và lợi ích được hưởng theo các khoản thu được và phân chia liên quan đến cổ phần SHP được thế chấp.

Tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 220% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán gốc.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần gần 892 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 464,6 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính của KBC cũng giảm 20% khi chỉ đem về hơn 109,3 tỷ đồng.Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 56% còn gần 55,4 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt được cắt giảm 68% và 41%, lần lượt ở mức 49 tỷ đồng và 116,7 tỷ đồng.

Trong kỳ công ty ghi nhận lợi nhuận khác đạt gần 34 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 17,7 triệu đồng cùng kỳ năm trước nhưng không được thuyết minh chi tiết.

Kết quả, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng trong quý II/2024, giảm 74% so với quý II/2023. Công ty lý giải nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận suy giảm là do giảm ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần KBC đạt hơn 1.044 tỷ đồng và lãi ròng chỉ còn hơn 191,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 77% và 91% so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm tới 88%, ở mức hơn 531 tỷ đồng.