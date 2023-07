Kinh doanh bất động sản ở Bình Định tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự

Một góc Khu Kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, ông Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng, các ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực đầu tư , kinh doanh bất động sản (BĐS).

Khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể những dự án có khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó tham mưu, hướng dẫn giải quyết đúng quy định pháp luật. Kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Ông Tuấn giao Sở Xây dựng (đối với các dự án ngoài khu kinh tế), Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (đối với các dự án trong khu kinh tế), chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường. Kịp thời trao đổi với Công an tỉnh về các vấn đề có thể gây phức tạp về an ninh - trật tự phát sinh tại các dự án để phối hợp xử lý theo quy định.

Thông báo, yêu cầu chủ đầu tư các dự án BĐS chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh; thực hiện đúng theo hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai đã ký kết, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề liên quan quyền lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích cho khách hàng; có kế hoạch, phương án xử lý, đối thoại với khách hàng khi xảy ra tranh chấp, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, không để tình trạng khách hàng tập trung đông người tại các cơ quan quản lý nhà nước, để khiếu nại, khiếu kiện gây mất an ninh - trật tự theo quy định.

Đặc biệt, rà soát, mời một số doanh nghiệp BĐS có các vấn đề tồn tại, vướng mắc để Chủ tịch UBND tỉnh làm việc cụ thể để xử lý.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, các chính sách nhằm khôi phục tháo gỡ khó khăn thị trường BĐS của Chính phủ và của tỉnh; định hướng thông tin báo chí, truyền thông phù hợp với thực trạng tình hình, đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quy định pháp luật; kiểm soát chặt chẽ và xử lý đối với các nguồn đăng tải thông tin không chính xác, không chính thống gây tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, khách hàng liên quan lĩnh vực bất động sản.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, tham mưu, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh...