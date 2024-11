Kinh doanh thua lỗ, TTC Hospitality mang loạt khách sạn làm đảm bảo để vay trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality, MCK: VNG, sàn HoSE) vừa có công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 25/11/2024, doanh nghiệp đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã VNGB2427001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 25/11/2027.

Các thông tin khác không được công bố. Tuy nhiên, trước đó, TTC Hospitality đã thông qua Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024 phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.

Theo nghị quyết này, tài sản bảo đảm cho trái phiếu bao gồm: Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và tất cả quyền tài sản liên quan đến khách sạn này (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của công ty; Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn Michelia (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty liên quan đến trái phiếu còn có tất cả phần vốn góp trong Công ty TNHH Du lịch TTC cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp đó thuộc sở hữu hợp pháp của TTC Hospitality; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ 3.

Cũng theo Nghị quyết của TTC Hospitality, các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu sẽ được bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

TTC Hospitality phát hành trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp này đang kinh doanh kém hiệu quả. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2024 của VNG ở mức âm gần 41,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi hơn 1,3 tỷ đồng; tương ứng giảm gần 43 tỷ đồng.

Theo giải trình của TTC Hospitality, doanh nghiệp lỗ ròng như vậy nguyên nhân chính là do tăng chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tại các công ty con khi đưa các khách sạn 5 sao vào hoạt động.

Ảnh: TTC Hospitality

Về TTC Hospitality, doanh nghiệp này được giới thiệu là đơn vị chủ lực của ngành Du lịch TTC. Ngoài du lịch, TTC Group còn phát triển mạnh các mảng năng lượng; nông nghiệp; bất động sản; bất động sản công nghiệp;...

Là tập đoàn đa ngành với hàng loạt dự án đình đám nên ngoài nguồn vốn tự có, nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" TTC cũng tìm đến kênh phát hành trái phiếu.

Theo thông tin trên HNX, ngày 20/9/2024, CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã TTCCH2428001. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/9/2028.

Đến ngày 17/10/2024, doanh nghiệp tiếp tục phát hành lô trái phiếu TTCCH2428002 có giá trị 150 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng phát hành các lô trái phiếu: TTCCH2327001 và TTCCH2327002 (cùng phát hành năm 2023) với tổng giá trị phát hành là 270 tỷ đồng; TTCCH2226001 và TTCCH2229002 với tổng giá trị phát hành là 675 tỷ đồng (phát hành trong năm 2022)

Xa hơn nữa, từ tháng 6/2021 - tháng 12/2021, Đầu tư Thành Thành Công phát hành 4 lô trái phiếu kỳ hạn từ 2-4 năm, gồm: TTCCH2123001, TTCCH2123002, TTCCH2124003 và TTCCH2125004 với tổng giá trị phát hành là 640 tỷ đồng.

Đầu tư TTC được biết đến là doanh nghiệp đóng vai trò "hạt nhân" trong hệ sinh thái TTC Group của gia đình doanh nhân Đặng Văn Thành.

Tính đến tháng 12/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 3.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Bà Đặng Huỳnh Ức My- con gái ông Đặng Văn Thành, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật doanh nghiệp. Đến tháng 1/2019, bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ ông Đặng Văn Thành, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện của công ty.

Theo tìm hiểu của PV, tại ngày 30/06/2024, Đầu tư TTC là cổ đông lớn tại CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT, sàn HoSE) với tỷ lệ 21,86%. Hiện, bà Đặng Huỳnh Ức My đang là Chủ tịch HĐQT TTC AgriS thay bà Huỳnh Bích Ngọc.

Ngoài ra, Đầu tư TTC còn là cổ đông lớn tại một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái TTC Group là CTCP Điện Gia Lai (MCK: GEG, sàn HoSE). Theo BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 đã soát xét của GEG, Đầu tư TTC nắm giữ 16,79% vốn doanh nghiệp này.

Điện Gia Lai là doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng năng lượng tái tạo, bao gồm thủy điện - điện mặt trời - điện gió.

Quay trở lại với trái phiếu của các doanh nghiệp "họ" TTC, mới đây, Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công (Khu công nghiệp Thành Thành Công, TTC IZ) công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, TTC IZ đã thanh toán gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi và 71,4 tỷ đồng tiền gốc 2 lô trái phiếu BIZCH2124002 và BIZCH2124003. Tính đến ngày 30/6/2024, giá trị lưu hành của 2 lô trái phiếu này lần lượt là 100 tỷ đồng và 138 tỷ đồng.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu này đều được phát hành vào tháng 12/2021, nhằm mục đích đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công trình tiện ích chức năng thuộc Khu công nghiệp Thành Thành Công (Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) do TTC IZ làm chủ đầu tư.

Theo thông tin từ Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), 138.000 trái phiếu BIZCH2124003 hết hiệu lực lưu hành kể từ ngày 28/10/2024 do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

Cũng theo công bố của VSDC, kể từ ngày 30/10/2024, 100.000 trái phiếu BIZ12101 (BIZCH2124002) do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán cho trái phiếu BIZ12101. Lý do hủy đăng ký là vì trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

Liên quan đến trái phiếu của TTC IZ, cũng trong năm 2021, doanh nghiệp này còn phát hành lô trái phiếu BIZCH2124001 có giá trị phát hành 62 tỷ đồng với cùng mục đích như 2 lô trái phiếu trên. Lô BIZCH2124001 có kỳ hạn 3 năm, theo lịch đáo hạn vào ngày 15/10/2024. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, KCN Thành Thành Công đã tất toán xong lô trái phiếu này.