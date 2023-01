Kinh nghiệm 'xương máu' của 5 người đạt tự do tài chính trước tuổi 40: Bí quyết nằm ở 1 thứ ai cũng sở hữu, 80% đều ‘kiếm bộn’ từ loại tài sản này

Tự do tài chính thường được định nghĩa là có nguồn tài chính để sống cuộc sống mà bạn muốn mà không phải lo lắng về tiền bạc. Đối với nhiều người, điều đó có nghĩa là nghỉ hưu sớm và không làm việc trừ khi bạn muốn làm. Việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đã thành công đạt tự do tài chính ở độ tuổi còn rất trẻ là cách giúp bạn định hướng sớm con đường hướng tới tự do tài chính của chính mình.

Told Baldwin: Bí quyết của tôi là thời gian

Baldwin từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi ngành bất động sản và kiếm hơn 1 triệu USD mỗi năm. Năm 2021, chàng trai này có thu nhập 1,5 triệu USD từ việc bán bất động sản và cho thuê. Baldwin tin rằng bất động sản là cách hiệu quả nhất để làm giàu và đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán.

Tay buôn bất động sản này đang trên đà đạt tài sản ròng trị giá 20 triệu USD trước tuổi 35.Ảnh: BI

Lời khuyên của Baldwin cho những người muốn đạt tự do tài chính và nghỉ hưu sớm là hãy tận dụng tối đa thời gian. “Trong phần lớn thời gian ở độ tuổi 20, tôi vô cùng bận rộn. Không tiệc tùng, không nghỉ mát, thậm chí còn ít gặp gỡ bạn bè của mình. Nhờ vậy, khi 25 tuổi tài sản ròng của tôi đã trị giá 1,2 triệu USD. Bây giờ khi 29 tuổi, tôi có đủ tiền để nghỉ hưu vào ngày mai và không bao giờ phải làm việc 1 ngày nào nữa trong đời”, Baldwin nói.

Ludomir Wanot: Hiểu chính xác mình cần bao nhiêu tiền để sống

Ludomir Wanot. Ảnh: BI

Ludomir Wanot, nhà đầu tư và bán buôn bất động sản tại Seattle (Mỹ) đã học được rằng: Bạn không cần phải tạo ra nhiều của cải để đạt tự do về tài chính, quan trọng là phải hiểu chính xác mình cần bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống của mình.

"Tôi đã viết ra mọi thứ mà tôi đã chi tiêu hàng tháng như tiền thuê nhà, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, đi lại, thực phẩm, quần áo, giải trí và nhận ra rằng tôi chỉ cần khoảng 3.000 USD để trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu của mình", Wanot nói.

Khi đã có con số đó trong đầu, anh chàng đặt mục tiêu kiếm được 3.000 USD một tháng từ thu nhập thụ động. Khi thu nhập thụ động có thể trang trải hoàn toàn chi phí sinh hoạt, Wanot sẽ coi mình là người tự do về tài chính. Khi sở hữu căn nhà thứ 3, Wanot đã vượt qua mốc 3.000 USD. Hiện anh chàng sở hữu 13 căn hộ và vẫn tiếp tục duy trì chi phí sinh hoạt trên.

"Miễn là bạn có thể sống trong khả năng chi trả của mình và bạn hiểu những nhu cầu cơ bản của bản thân, bạn hoàn toàn có thể đạt được tự do tài chính", Wanot chia sẻ.

Avery Heilbron: Kiếm nhiều vẫn hơn tiết kiệm cật lực

Ngoài tiền lương từ công việc phân tích dữ liệu và tiền cho thuê nhà, Avery Heilbron còn kiếm tiền từ các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube và TikTok. Vào năm 2021, Heilbron đã thu về 115.000 USD từ nhiều công việc khác nhau của mình.

Avery Heilbron làm nhiều việc 1 lúc để đạt tự do tài chính. Ảnh: BT

Heilbron cho biết mình tiết kiệm 80% thu nhập hàng tháng. Chàng trai Mỹ tin rằng việc tìm cách cắt giảm các chi phí lớn như nhà ở và phương tiện đi lại sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc bị ám ảnh về số tiền bạn chi tiêu cho những thứ nhỏ nhặt, chẳng hạn như cà phê.

Youtuber này vẫn tập trung hơn vào việc kiếm tiền so với tiết kiệm. Anh chàng đặt mục tiêu kiếm được 50.000 USD/tháng khi 30 tuổi. “Tiền sẽ sinh ra nhiều tiền hơn. Nếu bạn tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn, nhảy việc, thăng chức hay có nghề tay trái, việc đạt tự do tài chính sẽ dễ dàng hơn nhiều”, Heilbron nói.

Michael và Olivia Zuber: Đầu tư cần tập trung vào thời gian thay vì thời điểm

Nhà Zubers làm giàu từ bất động sản cho thuê. Ảnh: BI

Cặp vợ chồng Michael và Olivia Zuber đã mua bất động sản đầu tiên của họ ở Fresno, California vào năm 2002. Trong nhiều năm, họ làm việc toàn thời gian và sống bằng một nửa thu nhập của mình để tiết kiệm nhiều hơn, mua thêm bất động sản. Thu nhập từ việc cho thuê của họ đủ để 2 vợ chồng lần lượt từ bỏ công việc “9-5” của mình.

Hai thập kỷ từ khi mua bất động sản đầu tiên, nhà Zubers đã sở hữu hơn 100 căn hộ và kiếm được hơn 100.000 USD mỗi tháng từ việc cho thuê. "Chìa khóa để đầu tư bất động sản là tập trung vào thời gian trên thị trường. Rất nhiều người muốn xác định thời điểm trên thị trường, nhưng thời gian vẫn quan trọng hơn. Bạn càng nắm giữ tài sản càng lâu thì càng giàu có", Michael nói.

Grant Sabatier: Đầu tư chính là chìa khóa mở ra tương lai giàu có

Grant Sabatier. Ảnh: BI

Ở độ tuổi 20, Grant Sabatier đặt mục tiêu tiết kiệm 1 triệu USD và nghỉ hưu sớm. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng và phi thực tế khi anh không có tiền, vừa bị sa thải công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp và đang sống ở nhà bố mẹ.

Năm năm sau, vào năm 2015, Sabatier đạt được mục tiêu của mình và nghỉ hưu ở tuổi 30 với 1,25 triệu USD. Cốt lõi trong chiến lược của Sabatier là đầu tư vào quỹ chỉ số. Anh chàng cũng mua các cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm Amazon, Apple và Facebook.

Sabatier đưa ra lời khuyên nếu định đầu tư vào các công ty riêng lẻ hãy chọn những gì bạn hiểu và nắm rõ, sau đó tìm hiểu tiềm năng đầu tư của chúng - điều anh học được từ huyền thoại đầu tư Warren Buffett.

"Muốn giàu có, bạn phải kiếm được nhiều tiền hết mức có thể từ chính đồng tiền của mình," Grant viết, "Vì nghề nào cũng chỉ đem lại một khoản thu nhập nhất định, đầu tư chính là chìa khóa mở ra tương lai giàu có".

Trong vòng 5 năm, Grant đã tiết kiệm 50% thu nhập của mình và làm nhiều nghề một lúc. Giờ đây, dù đã trở nên giàu có nhưng anh sống tối giản và để dành 40-50% thu nhập cho việc tiết kiệm.