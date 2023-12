Kính siêu trắng Viglacera, khởi nguồn sáng tạo…

Minh chứng điều này, không khó để tìm thấy ở các công trình xây dựng hoành tráng và nổi tiếng trên thế giới, gắn với các thương hiệu đình đám như Flagship Store của Apple, trụ sở của Amazon, Nhà hát lớn Quốc gia Bắc Kinh...

Người tiêu dùng Việt Nam đã mặc định một cách rất hẳn nhiên về các ứng dụng mặt dựng tại các showroom cao cấp. Đó chắc chắn phải là những mảng kính lớn, là giao diện chính để hút sự chú ý từ ngoài vào trong, đồng thời truyền tải từ trong ra ngoài những hình ảnh trong suốt và chân thực, xóa đi các giới hạn về tầm nhìn từ cả hai chiều. Quan niệm về kính cao cấp còn được biểu đạt bởi những hệ lan can cầu thang, những góc nhấn trang trí nội thất, nơi trưng bày trang sức cao cấp, các tác phẩm nghệ thuật quý…

Kính siêu trắng có thể được phân biệt dễ dàng so với kính xây dựng bằng mắt thường

Sức hút của kính siêu trắng đến từ sự khác biệt

Nếu như mơ ước của các chủ công trình khi sử dụng kính mặt dựng là đưa thiên nhiên vào một tầm nhìn panorama cực đại, đồng thời "truyền hình trực tiếp" các sản phẩm trong showroom ra với bên ngoài, thì điều lo lắng nhất của họ cũng từ đấy nảy sinh. Ấy là mức độ tán xạ cao dẫn đến hình ảnh thiếu chân thực.

Kính siêu trắng khắc chế hoàn toàn các điểm yếu này, vì đã triệt tiêu tối đa mức độ tán xạ, nhờ vậy truyền được hình ảnh rõ ràng và sống động hơn hẳn theo cả hai chiều. Nghĩa là bài toán chất lượng và bài toán thẩm mỹ cùng được hóa giải lồng ghép theo kiểu "all in one".

Kính siêu trắng được ứng dụng trong nội thất, decor trang trí, cầu thang

Với hàm lượng sắt trong nguyên liệu thô chỉ bằng 1/10, thậm chí thấp hơn so với thủy tinh trong suốt khiến kính siêu trắng hấp thụ ít các dải xanh và tím từ mặt trời hơn so với kính thông thường. Thậm chí ở độ dày 15mm, kính siêu trắng vẫn vẫn duy trì sự đồng nhất về màu sắc, tạo nên sự tinh tế và đẳng cấp. Vì thế nó còn có tên gọi quen thuộc khác là Kính Siêu Trong.

Những ứng dụng không giới hạn…

Nếu như trong xây dựng, thiết kế trang trí nội ngoại thất, Kính siêu trắng không khó để chinh phục những chủ dự án dự án đòi hỏi sự tinh tế tới từng chi tiết thẩm mỹ, thì trong các công trình đặc thù như trung tâm thương mại, các showroom quảng cáo trưng bày và tôn vinh các sản phẩm luxury - nếu coi đó là một tác phẩm nghệ thuật thì toàn bộ mặt dựng kính và các góc nhấn bởi kính siêu trắng sẽ là một phần của khối chỉnh thể hoàn hảo ấy.

Sự khác biệt của kính siêu trắng còn ở tính đa dạng về ứng dụng, từ hệ thống mặt dựng, cửa chính cho tới cửa sổ, ban công… Chưa hết, thay vì "dừng chân" ở mặt ngoài, ngày nay các kiến trúc sư còn "mạnh tay" khi chỉ định kính siêu trắng trong thiết kế cầu thang, tay vịn cầu thang, mặt bàn vách kính ngăn phòng, nhà bếp, phòng tắm… nhằm tạo cảm giác khoáng đạt, nhân đôi không gian sống bên trong.

Kính siêu trắng được ứng dụng trong thiết kế ngoại thất như ban công tòa nhà

Sức quyến rũ vô hình từ các ứng dụng của kính siêu trắng khiến kho ứng dụng của giới thiết kế gia công chế tác Nội thất trở nên không giới hạn. Nếu phái đẹp ưa chuộng dùng làm tủ trưng bày các đồ giá trị như trang sức, tủ bày, gương ghép trang trí, thì phái mạnh sẽ định vị kính vào các khu vực bày tranh nghệ thuật, tủ rượu, bể cá thủy sinh…

Trên phạm vi rộng hơn nữa, Kính siêu trắng còn là sản phẩm đáp ứng xu hướng Xanh và Thân thiện khi được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, ví như phôi pin mặt trời.

Lợi thế cạnh tranh tuyệt đối làm nên sự ưu việt của sản phẩm kính siêu trắng

Thành công trong sản xuất kính siêu trắng tại Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (PFG) - một công ty con của Viglacera, Tổng Công ty Viglacera định vị mình trở thành nhà sản xuất Việt Nam tiên phong đưa kính siêu trắng bước vào thị trường Việt Nam, đồng thời cũng mở cánh cửa tiến ra thị trường quốc tế. Bước đi này đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc cách mạng lần thứ ba trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại. Hiện tại Viglacera đã sản xuất Kính siêu trắng với độ dày từ 3mm - 15mm và kích thước lớn lên tới 3330 x 6000mm.

Thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu kính siêu trắng, cuộc đầu tư của Viglacera đã mở ra cơ hội mới cho hàng nội địa. Cùng với những mét vuông kính siêu trắng lần tiên phong được sản xuất tại Việt Nam, Viglacera đã hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 do Chính phủ đề ra, đó là phát huy tối ưu nguồn tài nguyên thiên nhiên để đầu tư sản xuất các sản phẩm kính xây dựng có chất lượng, có giá trị kinh tế cao như: Kính tiết kiệm năng lượng, kính siêu trắng, siêu mỏng, kính cho pin năng lượng, kính chống cháy……

Tiến thêm một bước nữa, Viglacera cũng đã thành công trong công nghệ phủ lớp Low-e lên trên bề mặt kính siêu trắng. Giá trị nhân đôi bởi Viglacera chính thức trở thành nhà sản xuất Kính siêu trắng tiết kiệm năng lượng tiên phong tại Việt Nam. Đây là một trong những chiến lược khác biệt hóa của Viglacera với thị trường kính thông thường khác.

Kính siêu trắng Viglacera chính thức ra mắt thị trường tháng 11/2023

Thông tin liên hệ kinh doanh Kính siêu trắng Viglacera:

Công ty TNHH Kính Nổi Siêu Trắng Phú Mỹ (PFG)

Phòng kinh doanh Kính siêu trắng Viglacera

SĐT: 091 363 7746

Website: kinhsieutrang.viglacera.vn

Địa chỉ: Lô B2, đường D3, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu