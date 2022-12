Kinh tế trưởng MBS: Con đường thị trường đi lên còn nhiều gập ghềnh, nhà đầu tư nên tuân thủ 2 nguyên tắc chọn cổ phiếu

Sau khi ghi nhận mức tăng mạnh mẽ hơn 11% trong tuần trước, VN-Index bắt đầu “hụt hơi” khi quay đầu điều chỉnh giảm khi tiến gần đến ngưỡng kháng cực 1.100 điểm. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 28,2 điểm để lui về quanh mốc 1.050 điểm, tương đương mức giảm 2,61% so với tuần trước.

Thanh khoản có giảm đôi chút so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giai đoạn trước cho thấy áp lực cung lớn ở các mức điểm số cao hơn so với vùng đáy ngắn hạn là 950-1.000 điểm. Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn đạt gần 20.000 tỷ đồng/phiên.

Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi mua ròng 4.335 tỷ đồng trên toàn thị trường trong cả 5 phiên giao dịch, nhưng giá trị đã thu hẹp còn phân nửa so với giá trị tuần trước đó.

Dự báo diễn biến tuần giao dịch tuần tới, ông Hoàng Công Tuấn - Kinh tế trưởng Chứng khoán MBS cho rằng thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục đi lên, song sẽ kèm theo những nhịp điều chỉnh, rung lắc xen kẽ.

Theo chuyên gia, sau khi điều chỉnh mạnh, nhịp tăng đầu tiên bao giờ cũng mạnh mẽ và đồng đều giữa các nhóm ngành. Bởi khi đó cổ phiếu đã bị chiết khấu sâu khiến định giá về vùng rất rẻ. Tuy vậy, nhịp thứ hai sẽ chọn lọc hơn rất nhiều, vì khi giá cổ phiếu đẩy lên cao dòng tiền lớn đổ vào mua cổ phiếu sẽ eo hẹp và dè dặt hơn.

Ông Tuấn cho rằng những khó khăn của nền kinh tế vẫn còn phía trước, nhưng thị trường chứng khoán đã phản ánh trước điều đó với mức giảm hơn 40% kể từ đỉnh. Đỉnh của khó khăn kinh tế sẽ là đáy của chứng khoán.

Tuy nhiên, khi dòng tiền rẻ không còn, con đường thị trường đi lên sẽ còn nhiều gập ghềnh và không thể bứt phá quá mạnh mẽ. Những nhịp phục hồi sẽ mang tính phân hóa và chọn lọc, do vậy câu chuyện lựa chọn cổ phiếu rất quan trọng.

Nếu nhà đầu tư nhận thấy cổ phiếu không đạt được hai tiêu chí (1) định giá rẻ (2) tiềm năng tăng trưởng tốt thì cần cân nhắc việc cơ cấu danh mục. Khi nhịp chỉnh xảy ra, những cổ phiếu tốt sẽ giảm nhẹ, sau đó bật tăng mạnh hơn. Ngược lại, những cổ phiếu yếu kém sẽ giảm sâu, nhưng mức phục hồi lại rất thấp.

Dự báo về cuộc họp lãi suất của Fed trong tuần tới, ông Hoàng Công Tuấn cho rằng khả năng cao mức tăng lãi suất là 0,5%, xác suất tăng 0,25% là khó xảy ra. Bởi với tình hình lao động tại Mỹ vẫn khá mạnh, lạm phát sẽ hạ nhiệt nhưng không thể giảm quá nhanh. Dù vậy, chuyên gia vẫn dự đoán chúng ta đã đi được 90% chặng đường tăng lãi suất của NHTW.

“Đây là đáy dài hạn của thị trường chứng khoán trong ít nhất 3 năm tới. Bối cảnh này có nhiều điểm tương đồng với năm 2011 khi TTCK giảm 42% kể từ đỉnh, vĩ mô bất ổn khi lãi suất cao, doanh nghiệp suy giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm 2011 cũng là cơ hội tốt nhất để đầu tư chứng khoán. Những người kiên trì nắm giữ thời điểm đó tài khoản đều tăng bằng lần khi sang đến năm 2012-2013”, chuyên gia MBS nói.

Đưa ra quan điểm về thị trường tuần tới, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường VNDIRECT cho rằng với nhiều yếu tố khó lường ở phía trước, thị trường khó có thể bứt phá trong tuần giao dịch tới và chỉ số VN-Index có thể duy trì xu hướng tích lũy trong vùng 1.030-1.070 điểm.

Do đó, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp tích lũy này của thị trường để tái cơ cấu danh mục đầu tư, chuyển hướng sang những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng tích cực và định giá còn hấp dẫn trong những ngành như ngân hàng (nới room tín dụng, NHNN có động thái hỗ trợ thanh khoản), chứng khoán (điểm số và thanh khoản TTCK phục hồi), bảo hiểm (hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng, vật liệu xây dựng và hạ tầng giao thông (tăng tốc giải ngân đầu tư công), điện (dòng tiền và cổ tức ổn định).

Bên cạnh đó, cần duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức vừa phải ở mức tối đa 80/20 và hạn chế sử dụng đòn bẩy margin để hạn chế rủi ro phòng trường hợp thị trường bất ngờ đảo chiều khi có những rủi ro không dự tính trước xuất hiện.