Kinh tế trưởng MBS: Đòn bẩy chưa đạt ngưỡng, VN-Index điều chỉnh 5-7% vẫn sẽ là cơ hội

VN-Index trải qua một tuần giao dịch biến động khi rung lắc và ghi nhận tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn quanh khu vực 1.250. Cổ phiếu lao dốc khá mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần, song lực đỡ từ vài cổ phiếu vốn hoá lớn giúp VN-Index lấy lại được sắc xanh, đóng cửa trên vùng điểm 1.230 điểm.

Dù vậy, nhà đầu tư vẫn lo ngại thị trường sẽ quay đầu giảm khi những cổ phiếu trụ gặp áp lực điều chỉnh. Thậm chí, nhiều quan điểm thận trọng cho rằng thị trường đã ở trong giai đoạn phân phối với các bull-trap tạo đỉnh ngắn hạn. Vậy xu hướng tiếp theo của thị trường như thế nào?

"VN-Index điều chỉnh 5-7% sẽ là cơ hội"

Trong Tâm điểm chứng khoán do Chứng khoán MBS tổ chức, ông Hoàng Công Tuấn – Kinh tế trưởng MBS cho rằng thị trường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro ngắn hạn khi tỷ lệ đòn bẩy đã bắt đầu có xu hướng tăng.

Cùng chiều với đà tăng của điểm số, khối lượng giao dịch trên thị trường tăng xấp xỉ 70% so với giai đoạn trước kéo theo margin đã tăng mạnh so với thời điểm trước. Trái ngược với kỳ vọng dòng tiền gửi tiết kiệm chảy mạnh vào kênh chứng khoán, ông Tuấn cho rằng dòng tiền trên thị trường thời gian qua chủ yếu là do gia tăng đòn bẩy, trong khi đó tổng lượng tiền gửi dân cư không tăng quá nhiều.

“Dư nợ margin chưa đạt đỉnh nhưng đang ở mức khá cao và định giá cổ phiếu không còn thực sự rẻ. Theo quan sát của tôi, thị trường rất sôi động nhưng rất nhiều người không có lãi. Khi thị trường được “bơm” bởi dòng tiền trading ngắn hạn với tỷ lệ đòn bẩy cao, khả năng nhịp điều chỉnh bất ngờ sẽ xuất hiện khi chỉ số càng lên cao”, ông Hoàng Công Tuấn đánh giá.

Theo ông Tuấn, nhà đầu tư FO tham gia thị trường trong thời kỳ “tiền rẻ” đã trưởng thành hơn sau khi trải qua nhiều mất mát. Dòng tiền nhà đầu tư tham gia chốt lời nhanh, để thanh khoản quay trở lại thời kỳ nóng như năm 2021 không dễ. Mức đỉnh thanh khoản thị trường 3 sàn trong năm nay kỳ vọng đạt trên 30.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng việc các CTCK tiếp tục mở rộng cho vay margin sẽ giúp dòng tiền này tiếp tục nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới. Hiện tại, nhiều CTCK đẩy mạnh tăng vốn nên tỷ lệ margin/vốn hoá vẫn chưa đạt ngưỡng.

“Tổng hoà những yếu tố về dòng tiền CTCK còn dồi dào, mặt bằng lãi suất hạ nhiệt và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi trở lại trong những tháng cuối năm, tôi cho rằng thị trường chứng khoán vẫn sẽ tiếp tục đi lên và nhịp điều chỉnh 5-7% của VN-Index sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư tham gia”, chuyên gia MBS đánh giá.

Tập trung một số nhóm đã tạo đáy lợi nhuận và bắt đầu đi lên

Về chiến lược đầu tư ngắn hạn, chuyên gia bóc tách sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư là nhìn quá nhiều vào thị trường chung, thay vì tập trung vào cổ phiếu đang nắm giữ. Nhà đầu tư cần bảo toàn lợi nhuận để chờ đợi cơ hội bằng cách tập trung quản trị danh mục, hạn chế margin, áp dụng chính sách bán chặn lãi để bảo toàn lợi nhuận.

Những người đang cầm cổ phiếu có lãi cần xem xét nếu cổ phiếu đã tạo ba nền thì nên cân đối chốt lời. Những người đang cầm cổ phiếu lỗ thì cần tuân thủ kỷ luật cắt lỗ, không để lỗ quá 7% trên một cổ phiếu và 2% trên tổng danh mục.

“Nhà đầu tư nên tập trung nhóm cổ phiếu đã tạo đáy lợi nhuận và sẽ đi lên mạnh mẽ trong quý 3, quý 4 như ngân hàng, chứng khoán. Nhìn sang câu chuyện năm 2024, nhóm cổ phiếu bán lẻ, thép sẽ có câu chuyện phục hồi về mặt lợi nhuận”, ông Hoàng Công Tuấn khuyến nghị.