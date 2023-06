Kinh tế trưởng MBS: VN-Index đã tạo đáy dài hạn, cơ hội xuất hiện tại vài nhóm ngành dự báo có lợi nhuận bứt phá trong thời gian tới

Động lực và thách thức sự tăng trưởng Việt Nam nửa cuối năm

Trong Tiêu điểm chứng khoán do MBS tổ chức, ông Hoàng Công Tuấn - Kinh tế trưởng MBS cho rằng bối cảnh vĩ mô nửa cuối năm sẽ có những cơ hội và thách thức đan xen.

Về động lực tăng trưởng, chuyên gia MBS cho rằng xu hướng hạ suất sẽ dần thẩm thấu vào nền kinh tế thực trong nửa cuối năm. Những doanh nghiệp vững mạnh sẽ cải thiện được kết quả kinh doanh và TTCK đi trước đón đầu xu hướng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư công cũng được kỳ vọng trở thành lực kéo cho nền kinh tế trong nửa cuối năm. Với mục tiêu của Chính phủ đề ra là giải ngân đầu tư công đạt 95% kế hoạch trong năm 2023, ước tính sẽ có khoản 550 nghìn tỷ đồng được giải ngân trong 7 tháng cuối năm.

Những chính sách tài khóa, giảm thuế GTGT đối với một số sản phẩm dịch vụ nhằm kích thích tiêu dùng nội địa cũng là động lực giúp chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt hơn trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh những xung lực, chuyên gia MBS cho rằng vẫn còn một số thách thức khi xuất khẩu suy giảm do nhu cầu thế giới phục hồi yếu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm đặc biệt tại các quốc gia là đối tác xuất khẩu chính của Việt Nam bao gồm Mỹ, EU đang đối diện rủi ro suy thoái và Trung Quốc đang phục hồi không như kỳ vọng khiến xuất khẩu hàng hóa của VN suy giảm.

Lạm phát và lãi suất thế giới ở mức cao cũng tác động gián tiếp đến Việt Nam. Mặc dù đã có xu hướng tạo đỉnh song lạm phát và lãi suất vẫn neo ở mức cao ở Mỹ và Châu Âu khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong năm 2023. Với nền kinh tế mở như Việt Nam, để đạt được mức GDP như kỳ vọng sẽ rất thách thức.

Một yếu tố bất lợi nữa là khó khăn trên thị trường BĐS và TPDN tiếp tục kéo dài. Thị trường BĐS và TPDN tiếp tục trầm lắng sẽ tạo nên điểm nghẽn với sự luân chuyển các dòng vốn của nền kinh tế, khiến đầu tư co hẹp qua đó làm chậm quá tình phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế.

VN-Index đã tạo đáy dài hạn, nhưng quá trình đi lên sẽ gập ghềnh

Về thị trường chứng khoán, Kinh tế trưởng MBS cho biết VN-Index đã hồi phục xấp xỉ 28% kể từ đáy tháng 11/2022. Vùng giá 1.040 -1.050 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho thị trường trong thời gian tới.

“Tôi nhấn mạnh lại quan điểm chứng khoán Việt Nam đã tạo đáy dài hạn vào cuối năm ngoái. Dù nhà đầu tư không nên quá lạc quan khi thị trường còn những lực cẩn nhất định, song nếu quá bi quan các bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội”, ông Hoàng Công Tuấn cho biết.

Quan điểm của chuyên gia MBS trong nửa cuối năm là thị trường phục hồi chậm chạp và xen lẫn những nhịp điều chỉnh. Chỉ số có thể hướng tới vùng 1.160 +/- 15 điểm trong nửa cuối năm, tương ứng vùng đáy tháng 8/2022.

Sang đến năm 2024, khi mặt bằng lãi suất hạ thêm và lợi nhuận doanh nghiệp hồi phục mạnh mẽ, chuyên gia MBS cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tiến đến những vùng đỉnh cao mới. Xu hướng của thị trường trong hai năm tới vẫn là đi lên, song quá trình này sẽ khá gập ghềnh.

Câu chuyện đầu tư từ nhóm ngành tăng trưởng

Nhận định về câu chuyện đầu tư từ những ngành phục hồi theo chu kỳ 6 tháng đến một năm tới, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên chờ nhịp điều chỉnh tốt để tham gia những cổ phiếu đầu ngành trong một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng tốt.

Nhóm ngân hàng , chuyên gia đánh giá động thái giảm lãi suất điều hành sẽ tạo ra dư địa cho việc hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp hơn, qua đó cải thiện nhu cầu tín dụng. Việc giảm lãi suất điều hành cũng khiến cho biên lợi nhuận thuần của các ngân hàng cải thiện trong nửa cuối năm. Tuy nhiên ngành ngân hàng sẽ phân hoá khi các ngân hàng có bộ lọc dự phòng tốt, chất lượng tài sản tốt sẽ có được lợi thế vững chắc hơn trước những khó khăn của nền kinh tế trong năm nay.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán , Kinh tế trưởng MBS kỳ vọng lãi suất giảm sẽ dần thẩm thấu vào nền kinh tế thực trong nửa cuối năm, gián tiếp tác động tích cực đến thanh khoản của thị trường chứng khoán. Các doanh nghệp phục hồi lợi nhuận, lãi suất thấp có thể khiến kênh đầu tư chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn.

Nhóm ngành thép đang dần thấy sự phục hồi khi đơn hàng thép xuất khẩu đã cải thiện rõ rệt, còn nhu cầu nội địa cũng đang có dấu hiệu tan bằng nhờ một số công trình BDS dân cư được nối lại. Đầu tư công vẫn là một điểm tựa cho nhu cầu tiêu thụ thép khi các dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 và các công trình cao tốc ở khu vực phía Nam liên tục được khởi công.

Ngành bán lẻ với kỳ vọng vào sự phục hồi của một số ngành xuất khẩu chủ lực, chuyên gia MBS kỳ vọng thu nhập của nhóm lao động phổ thông sẽ được cải thiện, tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng của các sản phẩm có tính chất không thiết yếu. Ngoài ta, mặt bằng lãi suất hạ, nhu cầu vay tín dụng có thể phục hồi, qua đó giúp các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết cải thiện doanh thu và lợi nhuận trong nửa cuối năm.

Ngành thuỷ sản với xu hướng lạm phát xu nhiệt, nhu cầu tiêu thục của các sản phẩm thuỷ sản ở Mỹ trong nửa cuối năm 2023 được kỳ vọng tăng 40-50% so với cùng kỳ 2022. Các thị trường trọng điểm khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng được dự báo hồi phục nhẹ từ cuối quý 2/2023.

Ngành dệt may sau quý 1 và quý 2 gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp dệt may/ sợi may đang dần dần nhìn thấy cửa hồi phục. Với tình hình các đơn hàng hiện tại, kết qủa kinh doanh sẽ tốt hơn từ nửa cuối quý 3 đến quý 4/2023 nhờ nhu cầu tiêu thụ hồi phục tại thị trường Mỹ và EU trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt, các nhà bán lẻ bắt đầu chu kỳ tích trữ tồn kho phục vụ mùa mua sắm cuối năm.

Ngành xây lắp hạ tầng, để đạt mục tiêu hoàn thành 95% kế hoạch giải ngân, MBS cho rằng sẽ có khoảng 550 nghìn tỷ đồng được giải ngân vào nửa cuối năm 2023, tập trung vào một số dự án thành phân cao tốc Bắc Nam. Bên cạnh đó, nhiều tín hiệu cho thấy sân bay Long Thành sẽ được đẩy mạnh.