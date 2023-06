Doanh nghiệp sát hạch lái xe duy nhất trên sàn rút hồ sơ niêm yết HOSE: Lợi nhuận "tụt dốc" khi áp dụng quy định mới, cổ phiếu trôi về đáy lịch sử

HĐQT CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (UPCoM, mã: LPT) vừa có văn bản gửi HoSE về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu. Lý do công ty thực hiện lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp cho biết thêm, việc Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT trong đó quy định mới về việc dạy và cấp Giấy lái xe, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe nói chung và Công ty nói riêng.

Hơn nữa, công ty cũng cần thời gian để rà soát và kiện toàn hồ sơ đáp ứng theo yêu cầu niêm yết. Do đó, Lập Phương Thành quyết định lùi thời gian thực hiện kế hoạch niêm yết và sẽ tiếp tục kế hoạch này vào thời gian phù hợp.

Trước đó, vào ngày 26/9/2022, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HoSE. Lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 12 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 120 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh gặp khó

Được biết, Lập Phương Thành là doanh nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe duy nhất hiện có cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Công ty được thành lập từ tháng 3/2008 với hoạt động chính là cung cấp dịch vụ đào tạo, dạy nghề lái xe, cho thuê cơ sở vật chất để tổ chức sát hạch lái xe. Điểm khác biệt là ngoài ngành đào tạo lái xe, Lập Phương Thành còn có thêm mảng kinh doanh thương mại với mặt hàng chủ yếu là sắt thép, vật liệu xây dựng.

Về tình hình kinh doanh, LPT ghi nhận doanh thu đều đặn trên 100 tỷ đồng trong 2 năm 2020 và 2021. Riêng năm 2022, doanh nghiệp thu về tới 235 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng kinh doanh thương mại tăng trưởng 152%. Tuy nhiên, dù doanh thu tăng mạnh song lợi nhuận 2022 lại có phần co hẹp với mức lãi sau thuế vỏn vẹn 9,6 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2021.

Sang năm 2023, bức tranh kinh doanh quý 1 của doanh nghiệp lộ diện kết quả kém khả quan. Doanh thu dù tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên gần 74 tỷ đồng. Song việc kinh doanh dưới giá vốn khiến Lập Phương Thành lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 4 tỷ.

Theo giải trình, quý 1/2023 lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe của doanh nghiệp lỗ 4 tỷ đồng do doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng từ việc thay đổi khi áp dụng thông tư 04/2022, lượng học viên tồn từ năm trước chuyển sang không đáng kể. Hơn nữa, thông tư 04/2022 bổ sung nhiều nội dung trong chương trình học khiến việc tốt nghiệp của học viên khó hơn. Ngoài ra, chi phí đào tạo cho mỗi học viên tăng 30% so với mức cũ do phải đầu tư nhiều máy móc phục vụ đào tạo trong khi toàn bộ các học viên tồn từ năm trước chuyển sang và học viên khai giảng mới trong quý vẫn áp dụng mức học phí cũ. Do đó, lợi nhuận của doanh nghiệp đã bị giảm sâu.

Trong năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 308 tỷ đồng và lãi sau thuế 9 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, LPT hoàn thành được 24% mục tiêu về doanh thu và cách khá xa mục tiêu lãi.

Cổ phiếu “trôi” xuống đáy lịch sử

Vào tháng tháng 4/2021, Lập Phương Thành đã đưa cổ phiếu LPT lên sàn chứng khoán với 8 triệu đơn vị giao dịch trên Upcom. Vào tháng 3/2022, Lập Phương Thành đã phát hành 4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ như hiện nay.

Nhìn lại khoảng thời gian đầu lên sàn, cổ phiếu LPT chứng kiến nhiều phiên tăng kịch trần liên tiếp, giá cổ phiếu cũng theo đó tăng gấp đôi thậm chí gấp ba chỉ sau một thời gian ngắn. LPT đạt đỉnh 32.800 đồng/cp vào tháng 11/2021 sau khi tăng trần cả chục phiên, gấp gần 3 lần sau 1 tháng. Song, thị giá lập tức quay đầu lao dốc, thành quả tăng giá ngắn ngủi "bay sạch".

Hiện tại, cổ phiếu LPT lình xình dưới mệnh giá trong hơn 6 tháng nay và có xu hướng về vùng đáy lịch sử. Chốt phiên 23/6, LPT dừng ở mức 8.200 đồng/cp, chỉ nhỉnh hơn 8% so với mức giá thấp nhất kể từ khi lên sàn (7.600 đồng/cp). Nếu so với mức đỉnh hồi tháng 11 năm 2021, LPT đã mất đi 75% giá trị.