Kinh tế Việt Nam còn cơ hội vượt xa đối thủ nếu...

Kết quả mới nhất của Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố cho thấy đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp này về môi trường kinh doanh của Việt Nam đã giảm xuống 48 điểm phần trăm trong quý 4-2022. Đây là mức giảm 14,2 điểm so với ba tháng trước và 25 điểm so với quý đầu tiên của năm.



Về triển vọng kinh tế Việt Nam, với chỉ 27% số người được hỏi dự đoán sự ổn định hoặc cải thiện kinh tế cho quý 1-2023, kết quả BCI cũng cho thấy sự lạc quan đã giảm sút. Dự đoán cho quý trước là 42%, giảm 15 điểm. Trong quý vừa qua, số người dự đoán suy thoái kinh tế cũng tăng gấp đôi.

Bình luận về BCI quý 4-2022, Chủ tịch EuroCham Alain Cany cho biết mặc dù tình hình rất có thể sẽ tiếp tục theo hướng này vào năm 2023, nhưng điều này không nên được coi là nguyên nhân gây lo ngại.

Cũng theo chủ tịch EuroCham, cơ hội kinh tế của Việt Nam tiếp tục vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, khi nhiều thành viên của EuroCham vẫn coi Việt Nam là trung tâm trong chiến lược đầu tư toàn cầu của mình.

"Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ châu Âu và trên toàn thế giới vẫn ở mức cao và tiếp tục tăng, đặc biệt là trong các ngành sản xuất và công nghiệp xanh của Việt Nam. Với nguồn vốn FDI này, nền tảng kinh tế vững chắc và cam kết bền vững của Việt Nam, Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu trên thế giới. Nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng vào thị trường Việt Nam", EuroCham đánh giá.

41% số người được hỏi cho biết công ty của họ đang chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam, tăng từ 13% trong quý 3. Ngoài ra, khoảng 35% số người được hỏi cho rằng Việt Nam thuộc top 5 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu, với 12% cho rằng Việt Nam là điểm đầu tư quốc tế hàng đầu của công ty họ.

Các doanh nghiệp châu Âu cũng chỉ ra ba rào cản về pháp lý lớn nhất đối với các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đáng chú ý, so với quý trước, các yếu tố này không thay đổi nhiều. Đó là: thiếu rõ ràng về các quy tắc và quy định (51%), khó khăn hành chính (41%), cũng như khó khăn về thị thực và giấy phép lao động (30%).

Bất chấp những khó khăn này, 58% số người được hỏi về BCI hài lòng với sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách đối với nhu cầu kinh doanh khi thiết lập các chính sách liên quan.

Giám đốc điều hành Decision Lab Thue Quist Thomasen cũng bình luận, quý 4-2022 cho thấy niềm tin vào môi trường kinh doanh đã có sự suy giảm. Bắt đầu từ quý 2, khi các chỉ số biến động toàn cầu, lạm phát và tăng trưởng chậm lại bắt đầu tác động đến tâm lý ở Việt Nam.

Quý 4-2022 còn chứng kiến sự biến động trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài đến mức họ hiện đang hơi bi quan về môi trường kinh tế trong tương lai.

Tuy nhiên, không phải tất cả các lĩnh vực đều có chung quan điểm này và các lĩnh vực phụ thuộc trực tiếp vào tiêu dùng địa phương nhìn chung có triển vọng tích cực hơn.