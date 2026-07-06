Kinh tế-xã hội duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

9 địa phương tăng trưởng 2 con số

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 ngay sau khi được kiện toàn, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả thực chất và đoàn kết, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để điều hành kinh tế-xã hội; thường xuyên theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng, lạm phát, ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, giải pháp... để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng ước đạt 8,18%, trong đó khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào tăng trưởng. Trong đó, 9 địa phương tăng trưởng 2 con số; Hà Nội và TPHCM tăng trưởng tích cực hơn so với thời điểm tháng 5. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 169.800 doanh nghiệp, tăng 11,2%, cao hơn số rút lui khỏi thị trường.

Về phía cầu, tiêu dùng quý II tăng 13,9% so với cùng kỳ, 6 tháng tăng 12,9%; khách quốc tế đạt kỷ lục là 12,25 triệu lượt, tăng gần 14,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%. Thu hút FDI là điểm sáng, vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61%, vốn FDI thực hiện đạt gần 13,03 tỷ USD, tăng 11,2%. Xuất nhập khẩu ước đạt 549,6 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21%, tăng cao nhất từ năm 2022 đến nay.

Nhìn chung, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được bảo đảm. Chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước; bình quân 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong phạm vi mục tiêu cả năm.

Bên cạnh đó, nguồn cung xăng dầu được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng 17,2%, trong khi đã miễn, giảm thuế, phí ước khoảng 89 nghìn tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện khi trong tháng 6 là gần 137,6 nghìn tỷ đồng, tính chung 6 tháng đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch, tương đương về tỉ lệ so với cùng kỳ và cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỉ giá cơ bản ổn định.

Đặc biệt, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế tiếp tục quan tâm, tập trung triển khai thực hiện.

Các lĩnh vực như quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đối ngoại và hội nhập quốc tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, an sinh,… tiếp tục được quan tâm, tập trung đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng nêu một số khó khăn, thách thức. Tăng trưởng GDP 6 tháng mặc dù cao nhất từ trước tới nay, nhưng vẫn thấp hơn 1,52% so với mục tiêu, tạo áp lực lớn lên những tháng cuối năm. Tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ.

Ngoài ra, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt là giải ngân các dự án khoa học công nghệ. Nhập siêu tháng 6 có xu hướng chậm lại, nhưng 6 tháng vẫn ở mức 16,65 tỷ USD. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng thừa, thiếu lao động cục bộ tại các địa phương. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa...; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Theo nhận định của Bộ Tài chính, mục tiêu đặt ra là rất cao, nhưng có thuận lợi khi giá dầu thế giới đã giảm. Cùng với đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 18-KL/TW, 10 nghị quyết đột phá; thể chế, chính sách đã ban hành cơ bản đầy đủ, tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm trên quy mô lớn. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP, số 169/NQ-CP với các giải pháp cụ thể về tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, đổi mới hơn nữa trong tổ chức thực thi, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả thực thi.

Bộ Tài chính đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng còn lại của năm. Theo đó, về điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phát triển sâu rộng thị trường chứng khoán. Các bộ, địa phương tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả thực chất; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn cho đầu tư và an sinh xã hội. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, địa phương thiết lập cơ chế điều phối liên vùng trong quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng, bảo đảm cho đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.

Về điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỉ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế. Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về quản lý giá cả, thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng, các bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý giá cả, thị trường; chủ động các giải pháp điều hành giá điện, xăng dầu, y tế, giáo dục... để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, trục lợi và tăng giá bất hợp lý trong khi giá xăng, dầu trong nước đã giảm.

Về sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp lớn, các địa phương kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dự án, nhất là các dự án đầu tư, vận hành, mở rộng, tạo năng lực sản xuất mới. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết; xây dựng chương trình "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" gắn với yêu cầu nâng cấp các ngành sản xuất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tập trung thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa gắn với kích cầu tiêu dùng trong nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung tổng rà soát hệ thống pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội các dự án Luật, pháp lệnh; Hoàn thiện đồng bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về đầu tư, kinh doanh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí logistics của nền kinh tế...

Các bộ, địa phương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các công nghệ chiến lược; hoàn thành kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tập trung chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027; bảo đảm tiến độ hoàn thành 100 trường học tại các xã biên giới để đi vào vận hành ngay trong năm học mới.

Bộ Y tế, các địa phương bảo đảm lộ trình phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử. Bộ Nội vụ, các địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công; tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát, cập nhật toàn bộ kịch bản thiên tai năm 2026 và chủ động các giải pháp phòng, chống hiệu quả, kịp thời.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực thực thi của cấp cơ sở; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chú trọng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh đối ngoại, thực hiện hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế./.