KITA Group chính thức giới thiệu phân khu The AMBI tại Cần Thơ

Với ý tưởng thiết kế "Heritage of Lights" (Di Sản Ánh Sáng) – The AMBI là một sự kết hợp độc đáo giữa Ánh Sáng – Kiến Trúc – Không Gian sẽ trở thành một biểu tượng mới về không gian sống đẳng cấp bậc nhất tại Cần Thơ. Tại The AMBI, cư dân sẽ được thừa hưởng những đặc quyền tiện ích xứng tầm, mang đến nhiều giá trị sống phù hợp với nhu cầu, sở thích của gia đình đa thế hệ bao gồm:

Cổng Ánh Sáng: là biểu trưng cho một cuộc sống sôi động và phồn vinh. Cổng ánh sáng tại The AMBI sử dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại sẽ mang đến những trải nghiệm và ấn tượng khó phai cho mỗi cư dân ngay khi đặt những bước chân đầu tiên vào The AMBI.

Đại Lộ Ánh Sáng: nổi bật là khu phố đêm với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi động là nơi gặp gỡ và giao lưu cùng bạn bè. Dọc theo khu phố đêm là hệ thống shophouse với đa dạng các thương hiệu thời trang và ẩm thực nổi tiếng nơi cư dân thỏa sức mua sắm và thưởng thức những hương vị ẩm thực độc đáo.

Hồ Ánh Sáng: nơi cư dân và gia đình cùng nhau tản bộ và ngắm cảnh dọc theo bờ hồ xanh mát, hít thở những làn không khí trong lành sẽ mang đến những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất.

Bên cạnh đó, cư dân tại The AMBI còn được thừa hưởng những giá trị tiện ích từ Đại đô thị Stella Mega City như: hệ thống 10.000 cây xanh bao phủ, hệ thống y tế hoàn thiện cao cấp, cụm trường học liên cấp đạt chuẩn chất lượng về chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, trung tâm thương mại, khách sạn quốc tế, trung tâm hành chính quận.

Tại buổi lễ giới thiệu phân khu The AMBI – Heritage of Lights diễn ra vào ngày 27 tháng 12 từ 13:00 - 17:00 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Khu E1 Cồn Cái Khế, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, KITA Group sẽ công bố chính sách bán hàng hấp dẫn với nhiều ưu đãi và hàng ngàn phần quà có giá trị cho quý khách hàng quan tâm và đặt niềm tin vào The AMBI.

Ông Đặng Kim Khánh – Giám đốc khối Marketing & Thiết kế của KITA Group cho biết: "Với phân khu The AMBI, chúng tôi muốn kiến tạo nơi đây thành một sản phẩm lâu đời, một di sản ánh sáng tượng trưng cho tương lai phát triển vượt bậc của khu vực. The AMBI là biểu tượng của sự trường tồn, mang tính di sản khi gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ dân cư. Bất kỳ ai đến với Cần Thơ, đến với The AMBI đều sẽ cảm nhận được tâm huyết mà KITA Group mang lại cho đời sống của cư dân nơi đây."

The AMBI mang tầm vóc của một khu đô thị tương lai, một nơi đáng sống với những công trình kiến trúc độc đáo, tiện ích xứng tầm, cộng đồng dân trí cao, kiến tạo nên một không gian sống đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, phồn vinh.

Đại đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City hiện là dự án đạt được 2 tiêu chuẩn quan trọng trong việc thay đổi diện mạo và phát triển đô thị tại Cần Thơ đó chính là đô thị sân bay và đô thị trung tâm thành phố. Chỉ cách 3 phút di chuyển từ sân bay Quốc tế Cần Thơ, Stella Mega City có quy mô hơn 150 ha, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng với nhiều phân khu chức năng như nhà ở, thương mại, giải trí và đa dạng loại hình bất động sản từ 80-170m2. Vào tháng 10 vừa qua, Stella Mega City đã dành giải thưởng Dự án khu đô thị tốt nhất Việt Nam tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020, đây là một trong những giải thưởng Bất động sản uy tín nhất tại Việt Nam.