K&K Fashion x Phương Vy Idol: Phá vỡ định kiến về nàng thơ kiểu mẫu

Bộ sưu tập "Body Same Me" với sự xuất hiện của ca sĩ Phương Vy trong show diễn SR Celebrating Local Pride mùa 7, K&K Fashion mang đến thông điệp: những sự thay đổi về mặt hình thể qua mỗi giai đoạn của cuộc đời là điều tất yếu, nhưng hãy yêu thương và trân trọng chính bản thân bạn - cơ thể của bạn và tâm hồn bạn - bất kể những thay đổi có thể diễn ra như thế nào. Những lời khen chê, nếu có chỉ bên tai bạn trong thoáng chốc, nhưng cơ thể bạn và sức mạnh nội tại của bạn mới cùng bạn đi cả quãng đời.

Hình tượng các "nàng thơ trong thời trang" thường gắn liền với vẻ đẹp mỏng manh hay yêu kiều, điều này dường như đã thành quy tắc hay chuẩn mực khó bị phá vỡ. Là người của công chúng, nghệ sĩ lại càng bị ràng buộc nhiều hơn với những quy chuẩn hình thể, ca sĩ Phương Vy cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, câu chuyện vượt qua những lời miệt thị về ngoại hình của cộng đồng mạng từ cô đã truyền cảm hứng rất nhiều cho K&K Fashion.

Là một thương hiệu thời trang ra đời năm 2010, trong quá trình phát triển, qua hơn một thập kỷ, K&K Fashion vẫn giữ được những khách hàng thân thiết và trung thành của mình. Chúng tôi nhận ra rằng các đối tượng khách hàng trước đây của K&K Fashion, sau nhiều năm đi cùng chúng tôi họ đã đến một giai đoạn khác của cuộc đời, có người đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, cũng như họ trở thành người vợ, người mẹ trong một gia đình hạnh phúc… Sự tương đồng giữa những người phụ nữ của K&K Fashion và câu chuyện của ca sĩ Phương Vy chính là nguồn động lực cho ra mắt BST "Body Same Me" .

Trưởng thành từ hai sân chơi âm nhạc uy tín, Phương Vy Idol thành công ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi chất giọng đẹp và nội lực với loạt hit như Lúc Mới Yêu, Em Biết, Có Đôi Lần... Phương Vy cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi sinh con, cũng như nhiều người mẹ khác, cô dần tăng cân mất kiểm soát. Ngoại hình thay đổi lớn khiến sự nghiệp của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt show diễn bị hủy bỏ sau khi những hình ảnh không đẹp của mẹ bỉm sữa Phương Vy bị đăng tải.

Thời điểm đó, như Phương Vy từng chia sẻ, sự nghiệp của cô như rơi vào ngõ cụt và phải lui về ở ẩn trong nhiều năm. Phải mất nhiều năm sau, nhờ tình yêu thương của chồng và gia đình, cũng như trải qua quá trình đấu tranh tâm lý, Phương Vy mới nỗ lực vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và quay trở lại với ánh đèn sân khấu một lần nữa.

Chia sẻ về lý do quyết định đồng hành cùng K&K Fashion trong chiến dịch lần này, nữ ca sĩ cho biết: "Có lẽ, chiến dịch "Body Same Me" sẽ để lại cho Vy rất nhiều cảm xúc cũng như là hoạt động ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm nghề của Vy, nhất là với những điều đã trải qua trong quá khứ."

Chính câu chuyện vượt qua mặc cảm về ngoại hình sau khi sinh con, mà hầu như người mẹ nào cũng có thể thấy mình trong đó, rồi dần lấy lại ánh hào quang từng có bằng chính sự nỗ lực của bản thân, Phương Vy của hiện tại là nguồn cảm hứng cho K&K Fashion ra mắt BST "Body Same Me". Không chỉ mong muốn truyền tải thông điệp: hãy yêu thương chính bản thân khi đã trưởng thành, khi đã ở trong giai đoạn khác của cuộc sống, dù cho thân hình bạn không còn nét đẹp thời son trẻ nhưng sẽ mang nét đẹp của sự trưởng thành, chiến dịch lần này cũng chính là lời tri ân mà K&K Fashion dành tặng cho những khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Bộ sưu tập "Body Same Me" cũng khẳng định tầm nhìn và giá trị của K&K Fashion trong nhịp sống hiện đại ngày nay, không ngừng đồng hành và cổ vũ cho phụ nữ được là chính mình thông qua thời trang, thay vì bó buộc họ vào trong những quy tắc hay cố tình tạo nên chuẩn mực nào đó của cái đẹp.



Liên hệ: K&K Fashion

Website: kkfashion.vn

Facebook: www.facebook.com/kkfashion.vn

Xem thêm các sản phẩm khác và đặt hàng tại đây.

Hệ thống showroom K&K Fashion

TP. Hồ Chí Minh

Showroom 1: 268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM.

ĐT: (028) 38 62 57 91

Showroom 2: 40 Lê Văn Sỹ, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

ĐT: (028) 62 53 73 93

Showroom 3: 248B Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận. TP.HCM

ĐT: (028) 62 53 87 87

Showroom 4: 259 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.

ĐT: (028) 62 913 241

Showroom 5: 664 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

ĐT: (028) 62 99 22 33

Showroom 6: 132A Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3, TP.HCM.

ĐT: (028) 62 66 77 33

Showroom 7: 119 Lê Văn Duyệt (đường Đinh Tiên Hoàng cũ), P.3, Q.Bình Thạnh.

ĐT: (028) 35 512 939

Showroom 8: 319 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7.

ĐT: (028) 62 69 77 33

Showroom 9: 520 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.

ĐT: (028) 2214 2233

Showroom 10: 213 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

ĐT: (028) 225 34 336

Showroom 11: 203-205 Liên Tỉnh 5, P.5, Q.8, TP.HCM.

ĐT: (028) 22 00 22 55

Tỉnh Bình Dương

Showroom: 76 Yersin, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 650 0791

Tỉnh Tiền Giang

Showroom: S11, TTTM GO, 545 Lê Văn Phẩm, P.5, TP.Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang

ĐT: 0273 65 15 999