KOJA MART đồng hành cùng giải đấu golf hàng đầu Tam Đảo năm 2023

Tam Dao Golf Club Open Championship 2023 là sự kiện đặc biệt trong năm của sân golf Tam Đảo. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng, sân chơi quy mô này đã thu hút hàng trăm golfer chuyên nghiệp trên cả nước.



Hai năm liên tiếp, KOJA MART hân hạnh là nhà tài trợ kim cương của giải đấu golf được mong chờ nhất năm. Được biết, đây là thương hiệu phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp đến từ Hàn Quốc, các sản phẩm nổi bật phải kể đến như nhân sâm chính phủ, đông trùng hạ thảo, tinh dầu thông đỏ, an cung ngưu hoàng,... Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, KOJA MART khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sức khỏe cao cấp với hơn 23 cơ sở trên toàn quốc trải dài từ Bắc vào Nam, là một trong những thương hiệu nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, đặc biệt là tín đồ của nhân sâm Hàn Quốc.

Đại diện KOJA MART tại giải đấu

Giữ vai trò quan trọng trong sự kiện Tam Dao Golf Club Open Championship 2023, KOJA MART đã góp phần tạo dựng một sân chơi uy tín, giúp các golfer giao lưu, thi đấu hết mình, thể hiện niềm đam mê và bản lĩnh trên sân cỏ. Cộng đồng người yêu thích bộ môn thể thao golf cũng có cơ hội thưởng thức các trận đấu hấp dẫn, những giây phút thăng hoa của các tuyển thủ trên sân đấu.



Bên cạnh đó, Thương hiệu Sâm Chính Phủ Hàn Quốc còn cung cấp những thực phẩm bồi bổ sức khỏe phục vụ các golfer, khách mời tham dự xuyên suốt giải đấu. Đối với các golfer, điều này thật ý nghĩa và tuyệt vời. Bởi sau những trận đấu căng thẳng, các tuyển thủ sẽ được tiếp thêm sức mạnh với những lát sâm tẩm mật ong, những ly tinh chất hồng sâm thơm ngon, bổ dưỡng.

Quầy phục vụ thực phẩm bồi bổ sức khỏe cho hơn 600 golfer

KOJA MART trao gửi món quà sức khỏe tới các golfer trong giải đấu

Sự ủng hộ nhiệt tình của giới golfer với những sản phẩm bồi bổ sức khỏe cao cấp

Chia sẻ cùng đại diện KOJA MART - Anh Nguyễn Quốc Huy cho biết: "Vinh dự cho KOJA MART góp phần tạo nên một giải đấu golf tuyệt vời như thế này. Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mang nhân sâm Hàn Quốc tới đây, đặc biệt trong một giải đấu chúng ta cần sức khỏe, dẻo dai, bền bỉ,... Tôi cảm thấy rất biết ơn vì có sự ủng hộ, tin tưởng và tình cảm của giới golfer dành cho các sản phẩm nhân sâm Hàn Quốc. Hy vọng đây là cơ hội cho KOJA MART, cũng là cơ hội cho các golfers cũng như người tiêu dùng biết tới và sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp Hàn Quốc".



Ban tổ chức của Tam Đảo Golf Club Open Championship 2023 đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà tài trợ đã đồng hành cùng cuộc thi và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới KOJA MART. Sự xuất hiện của KOJA MART trong thời điểm hiện tại là cực kỳ quý giá, góp phần tạo nên thành công của cuộc thi. Ban tổ chức cũng hy vọng KOJA MART sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều giải giải đấu trong tương lai!

THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU

Là đơn vị cung cấp các sản phẩm chăm sóc & bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp ở cả Hàn Quốc và Việt Nam với nhiều sản phẩm đa dạng, KOJA MART có những chính sách dành riêng cho đại lý nhượng quyền vô cùng hấp dẫn.

Hỗ trợ tư vấn và đào tạo đại lý nhượng quyền xây dựng hệ thống cộng tác viên bán hàng chuyên nghiệp.

Được hợp tác cùng gương mặt trẻ tài năng của KOJA MART.

Hỗ trợ tư vấn thiết kế cửa hàng, cung cấp các sản phẩm miễn phí cho rất nhiều cộng tác viên hay đại lý.

KOJA MART - Nâng Tầm Chất Lượng Cuộc Sống

Trụ sở chính: Số 456 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 19001518