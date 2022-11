KTS Đồng Minh Hậu – 15 năm khát vọng tiên phong nội thất gỗ óc chó!

Thương hiệu Nội thất Đồng Gia sở hữu những tác phẩm nội thất gỗ óc chó đón đầu xu hướng vốn đã không còn là cái tên xa lạ đối với những vị khách am hiểu về mảng nội thất cao cấp tự nhiên và say mê những tác phẩm khác biệt độc bản trong không gian sống. Đứng sau thương hiệu có bề dày 15 năm trên thị trường này là một vị "Thuyền trưởng" điềm đạm, say mê nghề - KTS Đồng Minh Hậu. Anh từng tốt nghiệp khoa Kiến trúc – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và sáng lập Nội thất Đồng Gia, thương hiệu tiên phong nội thất gỗ óc chó tại Việt Nam. Trên hành trình "Kiến tạo sự khác biệt" đó, anh luôn mong muốn không chỉ cống hiến những không gian đẹp đẳng cấp mà còn truyền cảm hứng với nhiều ý tưởng, dự án lan tỏa vẻ đẹp của Gỗ óc chó tự nhiên như ngày hôm nay.



Hơn 15 năm thanh xuân dành trọn đam mê để cống hiến những giá trị lớn, tất cả tạo nên ý chí bền bỉ của một "Thuyền trưởng" truyền cảm hứng đến mọi người. Đối với một doanh nhân như anh Hậu, ký ức khó khăn nào khiến anh nhớ nhất?

Năm 2007 tôi khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, "bảo bối" duy nhất của bản thân chính là niềm đam mê, học hỏi và niềm tin vào những điều mình nghiêm túc thực hiện. Ngày đó khi công nghệ chưa phát triển như hiện tại, tôi từng leo bộ khắp các tầng chung cư để phát tờ rơi với hy vọng sẽ nhận lại những công trình đầu tiên. Những khoảnh khắc chông gai ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, để khi nhìn lại chặng đường 15 năm trôi qua, mỗi bước phát triển của Đồng Gia đều là niềm hạnh phúc, tự hào của cả một tập thể hoạt động với tôn chỉ lấy giá trị con người là trung tâm tạo chất lượng bền vững.

Khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy những vân gỗ óc chó xuất hiện trên siêu phẩm xe hơi Rolls-Royce ngày đó, đột nhiên tôi nhận ra, đó chính là "chân ái" của cuộc đời mình!

Trải qua hành trình xây dựng thương hiệu với những khó khăn ban đầu, để gặt hái những thành công tiếp theo, Anh Đồng Minh Hậu cùng thương hiệu Đồng Gia đã tiếp tục hành trình của mình như thế nào?

Để có thể tạo nên sức hút, nét tinh hoa và đẳng cấp cho những sản phẩm nội thất, chúng tôi định hướng việc nghiên cứu chuyên sâu về dòng sản phẩm Gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu từ Bắc Mỹ là vô cùng quan trọng. Đặc biệt với khí hậu tại Bắc Mỹ luôn được đánh giá tốt nhất cho việc sinh trưởng và phát triển và tạo nên tiêu chuẩn chất lượng của gỗ, sở hữu những vân gỗ uyển chuyển nghệ thuật, và là dòng gỗ tái sinh tự nhiên thân thiện với môi trường.

Để hội nhập với sự phát triển của những "cái nôi" của nội thất trên thế giới, tôi may mắn có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ các chuyên gia từ nước ngoài, đi đến các nước sở hữu nền nghệ thuật danh giá như Đức, Ý… để có thể mở mang tầm mắt và có sự am tường, nghiên cứu kỹ lưỡng về sản phẩm Gỗ óc chó cho nội thất Việt.

Nhắc đến Gỗ óc chó, người ta nhớ đến Đồng Gia, điều gì để Đồng Gia luôn khác biệt trước sự ra mắt của rất nhiều đơn vị cùng lĩnh vực thưa anh?

Khát vọng "kiến tạo sự khác biệt" - đó chính là bàn đạp để Đồng Gia có được những sự bứt phá, vượt qua những giới hạn an toàn và có được vị thế tiên phong vững vàng. Thành quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu để có thể ra mắt và tạo chất lượng riêng thông qua các bộ sưu tập hàng năm "DG Bespoke" là cả một quá trình không ngừng cập nhật xu hướng, thay đổi và biến giấc mơ về những giá trị "độc bản" trở thành hiện thực trong mỗi không gian nội thất của mỗi gia chủ.

Được biết, sắp tới sẽ diễn ra sự kiện vô cùng quan trọng - khai trương Showroom của Đồng Gia cùng sự ra mắt của BST mới "DG Vision" 2023, anh Hậu có thể hé lộ một chút về bí mật đó ạ?

Sau tất cả những nỗ lực bền bỉ của một tập thể vững mạnh, thành quả là Showroom độc bản của Đồng Gia tại vị trí trung tâm Hà Nội, và tôi biết rằng thành quả ấy cũng là lời khẳng định vị trí đặc biệt của Đồng Gia trong lòng khách hàng!

Như lời tri ân tất cả khách hàng, Showroom mới của chúng tôi tại địa chỉ số 59 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 20/11/2022 tới đây, chắc chắn sẽ là lời khẳng định vững chắc về thương hiệu 15 năm tiên phong nghệ thuật nội thất Gỗ óc chó tại Việt Nam dành tặng tất cả quý vị.

Showroom của Đồng Gia là nơi để trưng bày, sáng tạo các tác phẩm giàu tính nghệ thuật và cảm xúc từ gỗ óc chó cao cấp, nơi thỏa mãn sự sáng tạo của Kiến trúc sư và những vị khách hàng kỹ tính nhất. Chắc chắn rằng với không gian "thưởng lãm các tác phẩm nội thất Gỗ óc chó" sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức bổ ích về nghệ thuật nội thất gỗ óc chó và thật nhiều trải nghiệm khó quên!