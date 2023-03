KTS khai trương công ty chi nhánh đầu tiên tại Singapore

http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/kts-khai-truong-cong-ty-chi-nhanh-dau-tien-tai-singapore-20230325104356811.htm



Tham dự Lễ khai trương AIO IT Solutions gồm có đoàn đại biểu là các lãnh đạo, chuyên gia, thành viên của hệ sinh thái KTS GROUP và doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Bên cạnh đó là sự hiện diện của đại biểu Quốc tế là những đại diện đến từ Học viện công nghệ Singapore (SIT), Tập đoàn Hockhua Group, Tập đoàn Business Engineers Asia (BEA), Công ty BW, Cộng đồng doanh nhân người Việt tại Singapore và các doanh nghiệp tại Singapore.

Trải qua hơn 5 năm thành lập, tập đoàn KTS Group đã có mặt ở khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Việc khai trương văn phòng tại Singapore của KTS Group được xem là một bước tiến quan trọng của tập đoàn trong việc thúc đẩy thương mại giữa hai nước Việt Nam và Singapore.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Hoàng Văn Ngọc – Nhà sáng lập AIO IT Solutions cho biết: "Chúng tôi chọn Singapore là quốc gia nước ngoài đầu tiên để đặt trụ sở trong việc đẩy mạnh, phát triển công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Bởi lẽ, đây là một trong những quốc gia có tuyến đường hàng hải quan trọng trên thế giới nên việc xúc tiến thương mại sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Singapore ".

Ông Hoàng Văn Ngọc - nhà sáng lập AIO IT Solutions phát biểu trong buổi khai trương

Ngoài ra, ông cũng chia sẻ về chức năng và nhiệm vụ của AIO IT Solutions đó chính là: Phát triển nền tảng công nghệ "Make in Việt Nam" dành cho cộng đồng Quốc tế; cung cấp các gói giải pháp nền tảng công nghệ all - in - one (App, Web, Giải pháp IOT,..); xúc tiến thương mại, giao thương kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Quốc tế giúp xuất, nhập khẩu hàng hóa thuận lợi; xây dựng mô hình chuỗi cung ứng hàng hóa KTS MALL tại Việt Nam và Quốc tế; hỗ trợ kêu gọi thành lập quỹ đầu tư cho doanh nghiệp đang khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng chuỗi cung ứng; hỗ trợ thành lập "Trung tâm tư vấn" cho doanh nghiệp nhà khởi nghiệp phát triển và vận hành trong lĩnh vực chuyển đổi số.



Cũng trong buổi lễ, ông Kanthiban Rajasegran – nhà đồng sáng lập công ty Bussiness Engineers Asia (BEA) tại Singapore đã có những chia sẻ với hy vọng được hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam toàn bộ các khâu từ nhỏ nhất như nhãn mác cho đến tìm kênh bán hàng, marketing phù hợp để đưa sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam tiến vào thị trường Singapore một cách hiệu quả.

Ông Deevak - đại diện công ty Business Engineers Asia (BEA) chia sẻ về cơ hội hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Singapore trong buổi lễ khai trương

Công ty Business Engineers Asia (BEA) được sáng lập bởi 3 cổ đông ông Kanthiban Rajasegran, ông Sudave Ramachanderan và ông Deevak chuyên về phát triển sản phẩm trực tuyến và trực tiếp ở khu vực Châu Á và Châu Phi. Công ty đã có mặt 10 năm tại Singapore và là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp đến từ 65 quốc gia trên thế giới.



Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ khai trương công ty AIO IT Solutions cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa công ty Business Engineers Asia (BEA) và công ty AIO IT SOLUTIONS; công ty KTSVN và công ty 22 Nutrimix.

Đại diện AIO IT Solutions - ông Hoàng Văn Ngọc (bên trái) và đại diện Business Engineers Asia (BEA) - ông Kanthiban Rajasegran ký kết hợp tác kinh doanh.

Đại diện KTSVN - bà Hà Thị Quỳnh (bên trái) và đại diện 22 Nutrimix - bà Anna Ngô (bên phải) ký kết hợp tác kinh doanh.

Việc khai trương công ty mới của KTS Group với hy vọng sẽ tạo đà cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế kết nối với nhau; tăng cường giao lưu trao đổi thương mại, dịch vụ và đẩy mạnh lưu thông hàng hóa; chuyển đổi số hiệu quả cả trong và ngoài nước.