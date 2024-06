Ký kết hợp đồng cung cấp dài hạn dầu thô cho NMLD Dung Quất

Tham dự lễ ký kết, có ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam); ông Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam; và lãnh đạo Vietsovpetro, PVOIL và BSR.

Trong suốt quá trình vận hành NMLD Dung Quất đến nay, vai trò của dầu thô trong nước đặc biệt quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn trong nguyên liệu đầu vào của nhà máy. Hiện tại, BSR đã mua và chế biến thành công 11 loại dầu thô Việt Nam, 23 loại dầu thô nhập khẩu từ các khu vực trên thế giới và 2 loại nguyên liệu trung gian. Tính đến ngày 16/1/2024, sản lượng chế biến của BSR đã chạm mốc 100 triệu tấn dầu thô và nguyên liệu; trong đó có 85,58 triệu tấn dầu thô Việt Nam, hơn 15 triệu tấn dầu thô nhập khẩu và 0,255 triệu tấn nguyên liệu khác.

Trước đó, BSR đã ký nhiều hợp đồng dài hạn mua dầu thô với các chủ dầu, đối tác trong nước. Trong đó có các hợp đồng dài hạn giai đoạn 2021 - 2024 và 2024 - 2026 mua toàn bộ sản lượng dầu thô Bạch Hổ, mỏ Rồng, Đại Hùng và Tê Giác Trắng.

Khối lượng dầu thô Bạch Hổ cung cấp cho NMLD Dung Quất theo hợp đồng nguyên tắc giai đoạn từ ngày 1/7/2021 tới ngày 30/6/2024 là 53,40 triệu thùng. Tổng khối lượng dầu thô trên chiếm trên 30% tổng nguồn cung dầu thô cho NMLD Dung Quất. Các bên liên quan (Vietsovpetro, PVOIL và BSR) đã phối hợp, hợp tác tốt trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng và đã đạt được các mục tiêu, mong muốn đặt ra, đảm bảo an toàn sản xuất tại các kho chứa và hoạt động khai thác liên tục, ổn định của Vietsovpetro.

Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô nước ngoài nhiều biến động, giá vận tải cao thì dầu thô nguyên liệu trong nước càng đóng vai trò quan trọng để NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định. Chia sẻ về việc này, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR cho biết: "BSR đã triển khai Chiến lược mua dài hạn dầu thô nguyên liệu nhằm chủ động, tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Sự kiện ký kết Hợp đồng Nguyên tắc cung cấp dài hạn dầu thô Bạch Hổ cho NMLD Dung Quất trong 3 năm tiếp theo có ý nghĩa rất lớn đối với BSR bởi vì sản lượng dầu thô Bạch Hổ chiếm tỷ trọng lớn nhất đối với nguyên liệu đầu vào của NMLD Dung Quất".

Hiện nay, NMLD Dung Quất đang vận hành an toàn ổn định ở công suất tối ưu. 6 tháng đầu năm 2024, ước tính Nhà máy đã sản xuất trên 2,83 triệu tấn sản phẩm các loại; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp NSNN và lợi nhuận đều đạt so với kế hoạch. NMLD Dung Quất đã đạt trên 45 triệu giờ công an toàn và đang tiếp tục tiến tới các dấu mốc mới.