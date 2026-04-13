Kỳ lân công nghệ của Trung Quốc tung vũ khí tối mật, mở đường cho kỷ nguyên hợp nhất não người và máy móc

Trong bối cảnh thị trường đang chú ý đến các loại kẹp gắp đơn giản, đoạn video giới thiệu về Revo 3 đã gây ấn tượng mạnh. Bàn tay này không chỉ biết kéo dây tạo hình ngôi sao năm cánh mà còn sử dụng kéo cắt giấy gọn gàng, phối hợp hai tay xoay rubik hay thậm chí là chơi con quay fidget spinner.

Nhiều người xem đã phải ngạc nhiên trước độ linh hoạt vượt trội, thậm chí đánh giá nó khéo léo hơn cả tay người. Sản phẩm này đến từ công ty BrainCo, một trong sáu con rồng nhỏ của Hàng Châu, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực giao diện não - máy tính và sản xuất bàn tay sinh học cho người khuyết tật.

Việc tung ra Revo 3 cho thấy công ty đang viết tiếp một chương mới: từ việc giúp con người lấy lại khả năng sử dụng tay, tiến tới việc trang bị đôi tay khéo léo cho robot.

Giới chuyên môn gọi Revo 3 là một chiếc bàn tay phát triển toàn diện, không có điểm yếu. Trong khi nhiều hãng cố gắng đẩy một thông số duy nhất lên mức tối đa để cạnh tranh, BrainCo lại chọn cách cân bằng giữa bậc tự do, phương thức truyền động, khả năng nhận diện, độ bền và giá cả.

Bàn tay này sở hữu 21 bậc tự do, thiết kế truyền động trực tiếp và có thể truyền động ngược toàn phần. Bên cạnh đó, nó được trang bị xúc giác toàn lòng bàn tay và thị - xúc giác ở đầu ngón tay, sử dụng động cơ mật độ cao cùng bộ giảm tốc tự phát triển, đạt lực nắm toàn bàn tay lên tới 70N.

Bậc tự do luôn là chủ đề gây tranh cãi trong giới kỹ thuật. Tuy nhiên, qua hàng loạt thử nghiệm hệ thống, BrainCo kết luận rằng 21 bậc tự do là mức lý tưởng hiện tại. Khi bậc tự do tăng từ 11 lên 20, hiệu suất thao tác chỉ cải thiện chậm, nhưng khi tăng từ 20 lên 21, hiệu suất nhảy vọt rõ rệt, cho phép robot thực hiện các động tác phức tạp như lăn hạt hay chơi rubik một cách ổn định.

Hơn thế nữa, tính năng truyền động ngược đóng vai trò then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách từ mô phỏng đến thực tế. Các khớp tay có độ cứng nhắc cao thường khiến thuật toán thất bại khi áp dụng vào môi trường thực. Với thiết kế truyền động trực tiếp kết hợp truyền động ngược, mỗi khớp của Revo 3 đều có khả năng phản hồi lực.

Khi gặp lực cản, động cơ sẽ tuân theo ngoại lực để lùi lại, giúp bàn tay điều chỉnh lực theo thời gian thực và đạt được khả năng kiểm soát lực mềm mại.

Revo 3 giải quyết triệt để những thách thức kỹ thuật lớn trong ngành như khoảng cách từ mô phỏng đến thực tế, khả năng cảm nhận lực và tính thiếu linh hoạt khi thao tác các vật thể tinh xảo.

Hệ thống nhận thức cũng được đầu tư mạnh mẽ để xóa bỏ định kiến không biết nặng nhẹ của robot truyền thống. Revo 3 kết hợp mảng xúc giác toàn lòng bàn tay để nhận biết đường viền, độ mềm cứng và hướng trượt, cùng với cảm biến hình ảnh đầu ngón tay đóng vai trò như đôi mắt để căn chỉnh chính xác ở mức dưới milimet.

Về mặt kinh tế, Revo 3 được định vị là sản phẩm có mức giá cực kỳ tối ưu và độ bền cao, kế thừa tiêu chuẩn khắt khe từ dòng bàn tay sinh học dành cho người khuyết tật đã được BrainCo phát triển suốt bảy năm qua.

Sản phẩm hiện đã được nhiều tổ chức hàng đầu kiểm chứng và đưa vào danh sách hợp tác, bao gồm Unitree, Leju, AgileX, Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh hay LimX Dynamics.

Hãng áp dụng chiến lược giá bán hiệu quả chi phí, mở mã nguồn thuật toán và đẩy mạnh khả năng tương thích với nhiều nền tảng mô phỏng nhằm xây dựng hệ sinh thái nhà phát triển vững mạnh.

BrainCo cũng cam kết mở mã nguồn thuật toán hiện thân, giúp người dùng có thể vận hành thiết bị chỉ trong nửa ngày, đồng thời hỗ trợ tương thích với các nền tảng như MuJoCo, Isaac Gym và NVIDIA Omniverse.

Sự ra mắt của Revo 3 diễn ra trong bối cảnh BrainCo vừa gọi vốn thành công 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng) vào tháng 1 do IDG Capital và Walden International dẫn đầu, xác lập kỷ lục gọi vốn đơn lẻ lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực này, ngoại trừ Neuralink.

Cùng với những tin đồn về việc âm thầm nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hồng Kông, BrainCo đang khẳng định vị thế vững chắc của mình. Công ty đã lên kế hoạch ra mắt từ ba đến năm sản phẩm trong tương lai để phủ kín các phân khúc.

Với năng lực cốt lõi về giao diện não - máy tính, BrainCo đang hướng tới một tương lai xa hơn: kết hợp cơ sở hạ tầng carbon và silicon để hiện thực hóa việc sử dụng não bộ điều khiển tự động hóa robot.