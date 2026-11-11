Kỷ luật cảnh cáo 2 Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ký 2 quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Tùng và Lê Tiến Dũng, cùng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ.

Theo các quyết định, ông Tùng (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ) và ông Dũng (nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ) đã có hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ.

Sai phạm cụ thể được quyết định kỷ luật nêu ra là căn cứ Kết luận kiểm tra số 191/KL-TTr ngày 7/5/2026 của Chánh Thanh tra thành phố về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (đoạn nổi quốc lộ 91 và quốc lộ 61C).

Quốc lộ 91 ở Cần Thơ sẽ có tuyến nối với quốc lộ 61C bằng dự án Dự án Đường vành đai phía Tây.

Dự án Đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp II, cầu Ba Láng cấp I, có chiều dài toàn tuyến 19,264 km. Trong đó, đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến ĐT.923 dài khoảng 1,667 km thuộc phạm vi thực hiện của nhà đầu tư.

Điểm đầu dự án giao quốc lộ 91 tại Km20+370 và ĐT.922; điểm cuối giao quốc lộ 61C tại Km1+400.

Trong quá trình triển khai, Dự án phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ thực hiện, cụ thể là chi phí giải phóng mặt bằng vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; giá vật liệu xây dựng biến động, trượt giá mạnh.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan chuyên môn, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và mới nhất là Kết luận số 191/KT-TTr của Thanh tra TP Cần Thơ, dự án được trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương điều chỉnh Chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư.

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 22/10, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 22/10, các đại biểu đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng của UBND TP Cần Thơ. Trong đó có dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C) được điều chỉnh tăng vốn gần 2.571 tỷ đồng, từ hơn 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408,5 tỷ đồng.

Lý do tăng vốn được lý giải do chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ 985 tỷ lên hơn 2.262 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng từ 2.309 tỷ lên hơn 3.544 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án còn điều chỉnh cục bộ tim tuyến, bổ sung 5 cầu và cập nhật các khoản chi phí tư vấn, quản lý dự án cùng chi phí khác theo quy mô thực tế.

Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ được đầu tư từ vốn ngân sách trung ương và địa phương, có chiều dài khoảng 19,26 km, có điểm đầu giao quốc lộ 91, điểm cuối giao quốc lộ 61C tại Km1+400. Dự án dự kiến có 25 cây cầu, 14 vị trí cống thoát nước.

Riêng đoạn tuyến thuộc phạm vi khu quy hoạch An Bình - Mỹ Khánh (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Đường tỉnh 923, dài khoảng 1,67 km) không thuộc phạm vi đầu tư của dự án. Đoạn này sẽ được đầu tư tại dự án khác đảm bảo kết nối, đồng bộ cho toàn tuyến.