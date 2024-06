Kỷ luật cảnh cáo nữ Phó Chủ tịch huyện; Chủ tịch thôi việc theo nguyên vọng; khởi tố 5 lãnh đạo, cán bộ huyện

Kỷ luật cảnh cáo đồng chí Lương Thị Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom

Huyện ủy Trảng Bom, Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Lương Thị Lan, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hiện đồng chí Lương Thị Lan đang phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện.

Đồng chí Lương Thị Lan bị kỷ luật do được xác định là có vi phạm nghiêm trọng liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh xây dựng trái phép.



Cụ thể, từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2019, với vai trò là Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, đồng chí Lương Thị Lan đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Đồng chí không kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai dẫn đến những sai phạm tại dự án, gây hậu quả nghiêm trọng, đến nay chưa khắc phục được hậu quả.

Bên cạnh đó, đồng chí Lương Thị Lan chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền, chưa có giải pháp hiệu quả trong xử lý vi phạm theo các kết luận thanh tra về đất đai tại xã An Viễn từ năm 2018-2020.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức (ngoài cùng bên trái) trao quyết định về công tác cán bộ và Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh tặng hoa cho bà Vũ Thị Minh Châu và ông Lê Ngọc Tiên.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, chấp thuận cho bà Vũ Thị Minh Châu thôi việc theo nguyện vọng

Liên quan đến công tác nhân sự huyện Trảng Bom, ngày 4/6, tại huyện Trảng Bom, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định đã công bố quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Minh Châu.

Đồng thời công bố quyết định chấp thuận cho bà Vũ Thị Minh Châu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1/6/2024.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom. Lý do đã có vi phạm, khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Nhận thức được trách nhiệm cá nhân và sức khoẻ của mình, ngày 5/4 đồng chí Vũ Thị Minh Châu đã có đơn xin thôi chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom. Đơn của đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bom xem xét, đồng thời đã báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét, xử lý theo nguyện vọng cá nhân.

Cán bộ điều tra công bố lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vy Liêm.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư LDG

Liên quan đến những vi phạm tại huyện Trảng Bom, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 10/04/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án KDC Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo Công an tỉnh Đồng nai, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm, sinh năm 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các Hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư LDG.

Hành vi của ông Nguyễn Quốc Vy Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự.

Ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Quốc Vy Liêm theo quy định pháp luật.

Khởi tố 5 lãnh đạo, cán bộ huyện và 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần đầu tư LDG trong Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 02 bị can là lãnh đạo Công ty LDG về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự.

Đồng thời Cơ quan Công an khởi tố 05 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án KDC Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án KDC Tân Thịnh có diện tích hơn 18ha, được UBND Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016.

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP đầu tư LDG triển khai dự án.

Công ty CP LDG chưa được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, công ty này đã tổ chức thi công từ năm 2018 đến năm 2020 với 680 căn nhà. Trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong và 192 căn nhà liên kế đang thi công dở dang.

Ngoài ra, công ty này cũng đã tổ chức thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh./.