Kỷ luật Khai trừ Đảng Chủ tịch Liên đoàn Lao động; Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch; nguyên Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng

Ủy ban ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 1526-CV/UBKTTU về việc thông tin kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Theo đó, ngày 19/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng và kết quả kiểm tra.

Cụ thể, đối với đồng chí Bùi Văn Lích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lạc Sơn đồng chí Bùi Văn Lích đã vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Bùi Văn Lích đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của đồng chí Bùi Văn Lích có mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mất uy tín cá nhân.

Đối với đồng chí Hoàng Tiến Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Yên Thủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thủy đồng chí Hoàng Tiến Sơn đã vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Hoàng Tiến Sơn đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của đồng chí Hoàng Tiến Sơn có mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mất uy tín cá nhân.

Đối với đồng chí Đặng Văn Thành, Đảng viên Chi bộ khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng huyện Yên Thủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy rong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Thủy đồng chí Đặng Văn Thành đã vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Đặng Văn Thành đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của đồng chí Đặng Văn Thành có mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mất uy tín cá nhân.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Lích, Hoàng Tiến Sơn, Đặng Văn Thành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Bị can Bùi Văn Lích tại Cơ quan Công an.

Khởi tố Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Trước đó, như đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa BìnhQuyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Lích, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn (nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện việc kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2021 có nhiều sai phạm.

Trong đó, với vai trò là Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn, Bùi Văn Lích đã chỉ đạo Đinh Thanh Bình, là chuyên viên kiêm thủ quỹ, nộp không đầy đủ tiền phí xe ra, vào bến xe khách huyện Lạc Sơn vào kho bạc Nhà nước, chi tiêu không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Lích về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng trong vụ án.

Khởi tố bị can Đặng Văn Thành, Hoàng Tiến Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Thành, sinh năm 1967, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng (hiện đã nghỉ hưu); Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1989, chuyên viên phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Thủy; Bùi Công Định, sinh năm 1987, cá nhân thực hiện thi công 2 gói thầu.

Cơ quan Công an cũng khởi tố bị can, thực hiện lênh cấm đi khỏi nơi cư trú đối vơi Hoàng Tiến Sơn, Nguyên trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Thủy.

Hiện bị can Hoàng Tiến Sơn đang là Trưởng Phòng tài chính kế hoạch huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Thủy được UBND huyện giao thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, phát cây, cắt cỏ, khơi thông cống rãnh các tuyến đường huyện năm 2021.

Quá trình thực hiện, các cá nhân liên quan của Phòng Kinh tế và hạ tầng và đơn vị thi công đã thông đồng với nhau hợp thức hóa hồ sơ các gói thầu, nghiệm thu, thanh toán tăng, khống khối lượng so với thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Kết quả điểu tra ban đầu xác định hành vi của các đối tượng có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.