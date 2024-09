Kỷ luật nghiêm cán bộ vi phạm nồng độ cồn

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu

Ngày 22-9, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" do Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp tổ chức.

Theo Thủ tướng, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm đã giảm sâu so với các năm trước. Các hành vi vi phạm giao thông được xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an về triển khai thí điểm mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" khi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông, Thủ tướng cũng lưu ý CB-CC-VC, đảng viên phải gương mẫu, tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện quy định về trật tự an toàn giao thông.

B.Trân