Kỷ lục: Loại "hạt vua" mang về cho Việt Nam gần 1 tỷ USD chỉ trong 45 ngày đầu 2024, giá cao nhất 30 năm

Tính đến 25/2, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 ở mức 3.047 USD/tấn, giảm 4,00%, tương đương giảm 127 USD/tấn so cuối phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang là 180,30 US cent/lb, giảm tiếp 1,56% tương đương giảm 2,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.