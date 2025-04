Kỷ niệm Microsoft 50 năm tuổi, Bill Gates kể chuyện đã "úp bô" CEO Altair rồi viết ra đoạn mã nguồn mang tính cách mạng

Giống như đại đa số những cá nhân có tuổi, Bill Gates vẫn nhớ về những thành tựu mình đã đạt được thời trai tráng. Trong trường hợp của nhà sáng lập Microsoft, thì thành tựu để đời mà ông đạt được chính là một đoạn mã máy tính mang tính cách mạng được ông viết cách đây 50 năm, thứ đã mở ra một kỷ nguyên công nghệ mới.

Mặc dù đoạn mã mà Gates in ra bằng máy đánh chữ teletype có vẻ thô sơ so với những thứ hào nhoáng ngày nay (như AI chẳng hạn), nó vẫn đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra Microsoft vào ngày 4 tháng 4 năm 1975, đúng 50 năm về trước.

Trang nhất của cuốn tạp chí đã làm thay đổi cuộc đời Bill Gates - Ảnh: Popular Electronics.

Trên blog cá nhân của mình Bill Gates, nay đã 69 tuổi, hồi tưởng lại khoảng thời gian cùng người bạn thời trung học - cố doanh nhân Paul Allen - gấp rút tạo ra “nhà máy phần mềm” đầu tiên trên thế giới, sau khi đọc một bài báo trên tạp chí Popular Electronics số tháng 1 năm 1975. Bài báo nói về Altair 8800, một loại máy tính mini được vận hành bởi một con chip tí hon sản xuất bởi Intel - công ty công nghệ đương thời vẫn còn ít tên tuổi.

Cái mác “sinh viên năm nhất Đại học Harvard” vẫn còn mới tinh, thế mà Bill Gates đã nhăm nhe tìm hướng khởi nghiệp. Ông đã cùng Allen gọi điện cho nhà sản xuất Altair, công ty Micro Instrumentation and Telemetry Systems, và cam kết với CEO của công ty lúc đó là ông Ed Roberts, rằng họ đã phát triển phần mềm giúp người dùng điều khiển phần cứng.

Sau này vị CEO đáng kính mới biết, mình đã bị hai chàng trai trẻ tuổi “úp bô”: Gates và Allen chưa viết được dòng mã nào, thậm chí còn chưa chạm tay vào nguyên mẫu của chiếc máy. Hai anh bạn đánh liều, giải quyết vấn đề dựa trên ngôn ngữ lập trình BASIC, đồng thời tìm cách để nó tương thích với chiếc máy Altair sắp ra mắt.

Paul Allen (trái) và Bill Gates (phải) thời trai trẻ - Ảnh: Microsoft.

Sau hai tháng miệt mài làm việc, Gates đã hoàn thành đoạn mã trở thành nền tảng cho hệ điều hành đầu tiên của Altair. “ Đó vẫn là đoạn mã ngầu nhất mà tôi từng viết ”, ông Gates chia sẻ trên blog. Tự hào vô cùng với “đứa con tinh thần đầu lòng”, ông cho cư dân mạng tải miễn phí số mã nguồn mang tính lịch sử này.

Bạn có thể tải nó tại đây (file PDF).

Sau này, đoạn mã đã trở thành nền tảng giúp một doanh nghiệp đưa máy tính cá nhân vào mọi hộ gia đình, đó là điểm khởi nguyên đã sản sinh ra các chương trình như Word, Excel và PowerPoint, cũng như hệ điều hành Windows vốn vẫn đang chạy trên phần lớn PC hiện nay.

“ Đó chính là cuộc cách mạng. Đó là thứ đã mở ra kỷ nguyên của máy tính cá nhân ”, Gates nói.

Trên blog của mình, ông Gates đăng một tấm ảnh động hài hước: ông cầm số mã nguồn khởi sinh ra Microsoft đã được in ra giấy - Ảnh chụp màn hình.

Việc tỷ phú Gates hồi tưởng lại đoạn mã năm xưa là một phần trong hành trình hoài niệm của ông trong năm nay, khi ông chuẩn bị bước sang tuổi 70 vào tháng 10 tới.

Chuyến đi ngược dòng ký ức đó còn bao gồm việc xuất bản một cuốn hồi ký vào tháng 2, kể về những năm tháng đầu đời của ông - khi ông là một đứa trẻ thường bị hiểu lầm và ít bạn bè. Gã khổng lồ công nghệ ban đầu gặp khó khăn sau khi Gates ra đi, nhưng đã phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của CEO Satya Nadella.

Trong hồi ký của mình, Gates cũng suy ngẫm về mối quan hệ nhiều sóng gió với Steve Jobs, đồng sáng lập công ty Apple. Phải nói thêm, Apple cũng sẽ chạm mốc 50 tuổi vào năm tới.

“ Năm mươi năm là một quãng thời gian dài ”, ông Gates chia sẻ. “ Thật điên rồ khi một giấc mơ trở thành hiện thực ”.