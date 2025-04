Cuộc điện thoại bất ngờ tiết lộ mối quan hệ của Kim Kardashian với ái nữ tỷ phú Bill Gates

Theo tờ DailyMail, Kim Kardashian đã bất ngờ kết bạn với Phoebe Gates (22 tuổi), ái nữ của tỷ phú Bill Gates. Cô đã dành cho Phoebe một số lời khuyên kinh doanh nghiêm túc trước khi ra mắt startup công nghệ thời trang Phia.

Đây là ứng dụng thương mại điện tử được mô tả là "Một cách mua sắm trực tuyến mới" do Phoebe đồng sáng lập cùng với Sophia Kianni, bạn cùng phòng cũ tại Đại học Stanford của cô.

CEO của SKIMS đã mắng yêu họ qua FaceTime trong một video: "Các cô gái, tôi đã dạy các bạn về kỹ năng thu hút truyền thông chưa? Các bạn không thể tung ra hết mọi thứ chỉ trong một lần như vậy được".

Gates đáp: "Đó đúng là vấn đề quan trọng. Kim, chị quả là chuyên gia trong lĩnh vực này".

Kim Kardashian giải thích: "Khởi nghiệp không phải là chuyện đùa. Vì vậy, hãy giữ kín Phia cho đến thời điểm hoàn hảo. Tin tôi đi, điều đó sẽ rất xứng đáng".

Phoebe trả lời: "Được nghe lời khuyên từ một ‘huyền thoại thực sự’ quả là điều tuyệt vời. Cảm ơn chị Kim, chúng em rất cảm kích!".

Kardashian kết thúc cuộc gọi sau khi nói: "Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho các bạn sau. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm".

Phoebe Adele Gates – cô con gái út của tỷ phú Bill Gates – luôn mong muốn khẳng định dấu ấn cá nhân, tách biệt khỏi danh tiếng của cha mẹ. Trong suốt thời gian theo học tại Đại học Stanford, cô vẫn tích cực tìm kiếm con đường riêng trong lĩnh vực thời trang, tham dự nhiều sự kiện và dần khẳng định vị thế trong làng mốt quốc tế.

Không chỉ chú trọng xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, Phoebe còn nỗ lực chứng minh bản thân bằng những trải nghiệm thực tế. Cô từng tham gia thực tập tại tạp chí thời trang Vogue (Anh) và đã xác định được định hướng sự nghiệp mà mình muốn theo đuổi.

Vừa qua, Gates và Kianni đã chính thức ra mắt podcast Gen-Z của họ có tên The Burnouts, thuộc Unwell Network của người dẫn chương trình Call Her Daddy, Alex Cooper. Ngay lập tức, tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ sự quan tâm và ủng hộ của mình dành cho con gái. Trên Instastory, ông viết: "@phoebegates, con luôn luôn xuất sắc, đầy tham vọng và kết nối mọi người thật giỏi. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi con có thể tìm ra cách để làm được tất cả những việc này. Chúc mừng con và @sophiakianni vì đã bước vào 'kỷ nguyên podcast'. Bố rất nóng lòng được nghe @theburnouts".

Chia sẻ trong một cuộc gặp gỡ với sinh viên của Đại học Harvard hồi năm 2018, ông Bill cho biết các con ông được cha mẹ nuôi dưỡng bằng sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm, giữa tình yêu thương và tư duy logic.

Về phần Kim Kardashian, nữ doanh nhân hiện tập trung vào công việc, chăm sóc con cái và phát triển bản thân sau khi ly hôn Kanye West. Giờ đây, ngôi sao truyền hình thực tế này sở hữu khối tài sản ước tính 1,7 tỷ USD, trở thành người giàu nhất trong gia đình, theo Daily Mail.

Phần lớn tài sản của Kim đến từ thương hiệu thời trang SKIMS – công ty do cô sáng lập vào năm 2019. Ban đầu chỉ tập trung vào dòng nội y định hình, SKIMS nhanh chóng mở rộng sang đồ bơi và trở thành một trong những thương hiệu thời trang danh tiếng toàn cầu. Không chỉ đóng vai trò nhà sáng lập, Kim còn làm người mẫu cho các sản phẩm của chính mình, tự tin khoe vóc dáng cân đối dù đã là mẹ của bốn con.

Kim Kardashian nổi lên từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Dù đạt được danh tiếng và thành công đáng kể, cô vẫn là nhân vật gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Kim chỉ nổi tiếng nhờ tai tiếng, không có thực tài. Tuy nhiên, cô luôn nỗ lực chứng minh bản thân, mở rộng hoạt động kinh doanh và khẳng định vị thế trong giới thời trang.

Dù sở hữu khối tài sản không nhỏ, Kim Kardashian thừa nhận, cô phải nỗ lực không ngừng để vượt qua những định kiến của xã hội dành cho mình. Chính vì tai tiếng, Kim Kardashian phải nỗ lực gấp 10 lần người khác. Hiện, bên cạnh công việc kinh doanh, cô không ngừng thực hiện các chương trình truyền hình thực tế, mở thêm công ty đầu tư mạo hiểm.

