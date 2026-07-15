Kỹ sư 65 tuổi bất ngờ phát hiện gan chi chít khối u: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều người mắc

Một người đàn ông 65 tuổi tại Tân Trúc (Đài Loan, Trung Quốc), làm nghề kỹ sư xây dựng, đã đến khoa Cấp cứu sau hơn một tháng bị tiêu chảy liên tục. Ban đầu, ông cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa nên không đi khám ngay, chỉ đến bệnh viện khi trở về nhà sau chuyến công tác.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội của bác sĩ cấp cứu Bei Qili, ngay khi bệnh nhân nằm lên giường khám và để lộ vùng bụng, ông đã nhận thấy phần bụng trên nhô cao bất thường và sờ thấy một khối cứng. Nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ, bác sĩ lập tức chỉ định siêu âm.

Kết quả siêu âm cho thấy gan của bệnh nhân xuất hiện nhiều khối u. Khi khai thác bệnh sử, người đàn ông cho biết mình đã được chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B từ nhiều năm trước nhưng không tái khám hay theo dõi sức khỏe định kỳ.

Ông cũng thừa nhận vùng bụng trên đã căng cứng và phình to trong khoảng một đến hai tháng nhưng không để ý. Mục đích đến bệnh viện lần này chỉ là để kiểm tra tình trạng tiêu chảy kéo dài, không ngờ lại được thông báo mắc ung thư gan giai đoạn muộn.

Ảnh minh họa

Không chỉ một trường hợp

Theo bác sĩ Bei Qili, đây không phải là ca bệnh hiếm gặp tại khoa Cấp cứu.

Ông từng tiếp nhận một bệnh nhân lớn tuổi nhập viện vì đau vùng bụng trên và vàng da. Kết quả siêu âm phát hiện khối u gan khổng lồ có đường kính khoảng 17 cm.

Điểm đáng chú ý là bệnh nhân này cũng mang virus viêm gan B và đã sử dụng thuốc kháng virus đều đặn trong hơn 10 năm. Các chỉ số chức năng gan qua xét nghiệm máu luôn trong giới hạn bình thường.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm, người bệnh không thực hiện siêu âm bụng hoặc chụp cắt lớp để theo dõi gan. Vì vậy, khối u chỉ được phát hiện khi đã phát triển rất lớn.

Theo bác sĩ, đây là sai lầm khá phổ biến ở người mắc viêm gan B. Nhiều người cho rằng chỉ cần xét nghiệm máu bình thường là bệnh đã được kiểm soát, trong khi các khối u ở gan có thể âm thầm phát triển mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Các chuyên gia cho biết không phải tất cả người mang virus viêm gan B đều sẽ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Nếu virus ở trạng thái ít hoạt động và được theo dõi đầy đủ, nhiều người vẫn có thể sống khỏe mạnh trong thời gian dài.

Tuy nhiên, khi virus hoạt động kéo dài, gây viêm gan mạn tính tái diễn, nguy cơ xơ gan và ung thư gan sẽ tăng lên theo thời gian.

Để phát hiện bệnh sớm, bác sĩ khuyến cáo người mang virus viêm gan B cần duy trì theo dõi định kỳ, ngay cả khi không có triệu chứng và kết quả xét nghiệm chức năng gan vẫn bình thường.

Việc theo dõi nên kết hợp cả xét nghiệm máu (đánh giá men gan, alpha-fetoprotein - AFP...) và siêu âm ổ bụng. Trong đó, siêu âm đóng vai trò quan trọng vì có thể phát hiện các nốt bất thường hoặc khối u gan ở giai đoạn sớm, giúp nâng cao cơ hội điều trị.