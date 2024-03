"Ký Ức Hội An" đón sinh nhật 6 năm với chuỗi sự kiện độc đáo

Chuỗi sự kiện độc đáo mừng sinh nhật "Ký Ức Hội An" tròn 6 tuổi



"Ký Ức Hội An" là chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh được trình diễn bởi gần 500 diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu rộng 25.000m2 giữa sông Hoài, đánh thức những ký ức về phố Hội xa xưa, từ buổi sơ khai, đến thời hưng thịnh và một Hội An duyên dáng suốt dòng chảy của 400 năm lịch sử. Tại "Ký Ức Hội An", những câu chuyện về Hội An được kể bằng những ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau từ lời thơ, tiếng nhạc, vũ điệu, thanh âm.... trong dòng thời gian bắt đầu từ thế kỷ 16. Một hành trình đi tìm lại những vẻ đẹp - giá trị lịch sử, văn hóa của một Hội An ngày hôm qua.

Ngày 18/3, "Ký Ức Hội An" bước sang năm thứ 6 trên hành trình mang văn hóa Việt - và đặc biệt là văn hóa, lịch sử của vùng đất di sản ra thế giới. Hàng loạt chương trình độc đáo đậm sắc màu thương cảng Faifo sẽ được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/3, đón chào du khách đến với sự kiện kỷ niệm hành trình 6 năm rực rỡ này.

Với chủ đề "Từ Hội An đến Ký Ức Hội An", buổi diễu hành đường phố đặc biệt được tổ chức từ Chùa Cầu đến Đảo Ký Ức Hội An, đi qua các đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu. Buổi diễu hành quy tụ hơn 100 diễn viên chuyên nghiệp, khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống độc đáo. Các vũ công với những điệu nhảy mang bản sắc riêng của từng quốc gia tạo nên dòng chảy văn hóa - nghệ thuật - lịch sử độc đáo "từ Hội An đến Ký Ức Hội An": Vũ điệu Hội nhập, Vũ điệu Yosakoi, vũ điệu đèn lồng.

Sức mạnh của văn hóa Á Đông được phô diễn trong chương trình diễu hành đường phố hoành tráng.

Đặc biệt, "Vũ điệu đèn lồng" được trình diễn tại Đảo Ký Ức Hội An, tôn vinh sắc màu và sự đa dạng, sức mạnh của văn hóa Á Đông. Các diễn viên sải bước trên những con đường đầy sắc màu, tượng trưng cho hành trình 6 năm rực rỡ mang văn hóa Việt ra thế giới của "Ký Ức Hội An", mở ra một tuổi mới với những sứ mệnh với nghệ thuật, văn hóa và du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đặc biệt, vào đêm 18/3, tròn 6 năm ra mắt, pháo hoa rực rỡ được thắp lên trên bầu trời Đảo Ký Ức Hội An, chào tuổi mới với kỳ vọng tiếp tục sứ mệnh "thắp lửa" tình yêu văn hóa Việt.

Pháo hoa rực rỡ đón chào tuổi mới của "Ký Ức Hội An".

Hành trình 6 năm rực rỡ của "Ký Ức Hội An"

Năm 2018, "Ký Ức Hội An" ra mắt công chúng, kể lại một câu chuyện về Hội An từ thuở ban sơ, nơi hình ảnh và văn hóa của người dân Hội An được thể hiện qua sắc màu của nghệ thuật, của thi ca nhạc họa. Một show diễn chở đầy ký ức của một đô thị cổ nhanh chóng trở thành điểm thu hút khán giả. Theo thời gian, show diễn cũng ngày càng được hoàn thiện và yêu mến bởi sự cầu thị, nỗ lực tiếp thu và có những thay đổi tích cực.

Những quả ngọt đầu tiên là sự xuất hiện của "Ký Ức Hội An" tại Quảng trường Thời Đại - NewYork - Mỹ vào tháng 3/2019 - tròn 1 năm sau thời điểm ra mắt. Tiếp đó, hãng thông tấn Reuters vinh danh "Ký Ức Hội An" là "show diễn đẹp nhất thế giới". Cũng trong năm 2019, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Wanderlust ghi nhận "Ký Ức Hội An" với giải thưởng Leading Historical Spectacle Show.

"Ký Ức Hội An" liên tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam và quốc tế với những thành tích ấn tượng.

"Ký Ức Hội An" vẫn luôn là một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam và không ngừng mang đến những đêm diễn chất lượng cho du khách khi tới Hội An. Năm 2022, World Travel Awards - "Oscar của ngành du lịch thế giới" - vinh danh Đảo Ký Ức Hội An - với show diễn "Ký Ức Hội An" là hạt nhân - là "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới". Tiếp đó, năm 2023, giải thưởng danh giá này tiếp tục vinh danh Đảo Ký Ức Hội An là "Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới" - một cú đúp ấn tượng và ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với du lịch quốc tế.

Đảo Ký Ức Hội An – "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới"

