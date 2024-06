Kỳ vọng của Viettel Home: Phổ cập dịch vụ an ninh-an toàn tới 100% Hộ gia đình Việt

Sự xuất hiện của Viettel Home giúp dần hoàn thiện bước tranh chuyển đổi số tại Việt Nam khi giờ đây, các dịch vụ, ứng dụng công nghệ có thể hỗ trợ người dân trong việc đảm bảo an ninh - an toàn tại mỗi gia đình. Để hiểu hơn về sự phát triển của ứng dụng Viettel Home, chúng tôi đã có cuộc trao đổi và trò chuyện với ông Lê Mạnh Tấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel.



Xin chào ông Lê Mạnh Tấn. Sự ra đời của ứng dụng Viettel Home trong bối cảnh hiện tại sẽ giải quyết được vấn đề cấp bách nào tại Việt Nam?

Camera/smart home tại Việt Nam đang phát triển khá nhanh với nhiều tên tuổi nổi bật như Lumi, FPT, Rạng Đông, Điện Quang, vConnex… Ngoài một số tên tuổi lớn kể trên có khả năng làm chủ nền tảng/ứng dụng, đại đa số các nhà cung cấp camera/smart home sử dụng luôn ứng dụng của đối tác (hoặc chỉ chỉnh sửa một chút, đa phần chỉ thay logo – tên gọi) còn nền tảng được cài đặt bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, rủi ro an toàn an ninh và bảo mật thông tin. Nếu hệ thống không được bảo vệ một cách chặt chẽ, tin tặc có thể xâm nhập vào mạng nội bộ, đánh cắp thông tin cá nhân, hoặc thậm chí chiếm quyền kiểm soát các thiết bị trong nhà như camera an ninh hoặc hệ thống điều khiển thông minh. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho sự riêng tư và an ninh của gia đình mà còn là mối đe dọa chung với toàn thể cộng đồng. Viettel Home sẽ giải quyết được các vấn đề đó nhờ ứng dụng/nền tảng đặt hoàn toàn ở Việt Nam do chính các kỹ sư Viettel phát triển.

Chưa hết, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong các lĩnh vực và tốc độ phổ cập mạng wifi, 4G, 5G dẫn tới an ninh, an toàn trên môi trường Internet trở nên quan trọng và cấp bách. Với Viettel Home, chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp đảm bảo an ninh vật lý (như camera giám sát, cảnh báo xâm nhập, người lạ, …) mà còn đưa ra giải pháp giúp bảo vệ an toàn trên môi trường Internet cho tất cả thiết bị trong Gia đình, từ cục phát wifi đến các thiết bị kết nối vào wifi như điện thoại thông minh, camera… Nhờ đó, cả ngôi nhà được bảo vệ nhiều lớp đồng thời cũng cho phép phụ huynh kiểm soát tốt việc sử dụng internet của con em mình.

Là một "ứng dụng Việt dành cho người Việt", ông có thể cho biết, ưu điểm vượt trội và thế mạnh của Viettel Home so với các sản phẩm tương ứng trên thị trường?

Ứng dụng Viettel Home và nền tảng camera/smart home của Viettel do chính các kỹ sư của Viettel phát triển, được cài đặt trên hệ thống server tại Việt Nam, do Viettel đầu tư, phát triển và quản lý. Điều này đảm bảo tính bảo mật cao nhất cho dữ liệu và thông tin của người dùng, giảm thiểu nguy cơ lộ thông tin và tấn công mạng. Cụ thể, ứng dụng và nền tảng Viettel Home của Viettel được đặt tại Data Center Viettel, đáp ứng hoàn toàn tiêu chí số 8 về "Bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu người sử dụng" (thuộc QĐ số 724/QĐ-BTTTT). Đây là một trong những tiêu chí rất khó hầu hết các dòng camera trên thị trường Việt Nam hiện nay không đáp ứng được, được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

Viettel Home được thiết kế để tích hợp dễ dàng với các thiết bị thông minh trong hộ gia đình từ camera cho đến các thiết bị như ổ cắm, công tắc, bóng đèn thông minh… giúp người dùng dễ dàng quản lý toàn bộ hệ thống nhà thông minh thông qua một ứng dụng duy nhất trong khi các nhà cung cấp khác phải sử dụng nhiều ứng dụng cho các thiết bị được cung cấp từ các thương hiệu khác nhau.

Do làm chủ hoàn toàn từ phần cứng đến phần mềm, hạ tầng lưu trữ nên Viettel có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả cho người dùng. Viettel Home cũng được tích hợp đa dạng các dịch vụ khác cho HGĐ như Quản lý modem/gói cước FTTH, dịch vụ an ninh an toàn cho Hộ gia đình, dịch vụ lắp đặt/sửa chữa đồ điện tử, gia dụng ….

Đặc biệt, dù sở hữu nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội, Viettel Home vẫn giữ mức giá cạnh tranh và hợp lý so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Duy nhất Viettel đang áp dụng chương trình "Trang bị miễn phí" Camera an ninh dành cho các khách hàng sử dụng Internet của Viettel (cả cũ và mới). Theo đó, Khách hàng chỉ cần trả từ 40K/tháng cho gói lưu trữ Cloud để được trang bị camera trong nhà.

Theo ông, sự phát triển của Viettel Home có ý nghĩa như thế nào với hệ sinh thái Viettel?

Sự phát triển của Viettel Home làm đa dạng các sản phẩm của hệ sinh thái Viettel bên cạnh các dịch vụ viễn thông truyền thống như di động, Internet băng rộng. Với Viettel Home, Viettel không chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà còn là một đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến.

Phát triển Viettel Home giúp Viettel tạo ra nguồn doanh thu mới từ việc cung cấp dịch vụ smart home và các dịch vụ đi kèm, như dịch vụ lưu trữ Cloud, hỗ trợ kỹ thuật, và tích hợp với các hệ thống khác trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của các dịch vụ viễn thông cốt lõi đang dần chững lại. Sự phát triển của Viettel Home cũng giúp củng cố vị thế của Viettel trên thị trường nội địa, làm tăng thêm sức cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ smart home đồng thời cũng góp phần gìn giữ khách hàng ở các lĩnh vực truyền thống

Liệu có những thách thức nào Viettel phải gặp phải khi đưa sản phẩm Viettel Home ra thị trường?

Khi đưa sản phẩm Viettel Home ra thị trường, Viettel sẽ phải đối mặt với cả thách thức nội tại lẫn thách thức từ đối thủ. Để tạo ra một sản phẩm đủ sức cạnh tranh đòi hỏi Viettel Home phải có mức độ hoàn thiện cao trong bối cảnh Smarthome không còn mới, môi trường cạnh tranh cao. Đây cũng là một sản phẩm mới nên còn nhiều khó khăn trong quy trình phối hợp để cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Ngoài ra, Viettel Home cũng phải chịu sự cạnh tranh lớn từ các đối thủ Trung Quốc với giá thiết bị rẻ, chi phí nền tảng gần như bằng 0. Bên cạnh đó, thị trường smarthome trong nước cũng rất sôi động với nhiều tên tuổi lớn tham gia, tuy chưa có một nhà cung cấp nào thực sự vượt lên đủ khiến khách hàng tin tưởng.

Nhìn về tương lai, tập đoàn Viettel kỳ vọng điều gì với sự ra đời của Viettel Home?

Viettel Home mang sứ mệnh phổ cập dịch vụ an ninh an toàn đến cho mọi hộ gia đình Việt Nam. Chúng tôi đặt ra mục tiêu đến năm 2028, mỗi hộ gia đình ở Việt Nam đều sử dụng ít nhất 1 thiết bị thông minh trên ứng dụng Viettel Home.

Và với việc cung cấp nền tảng, dịch vụ sau bán, Viettel mong muốn sẽ tạo ra một sân chơi cho tất cả các đơn vị mong muốn cung cấp Smarthome tại thị trường Việt Nam, là mảnh ghép cho tất cả các nhà cung cấp Smarthome Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp start-up.

Xin cảm ơn ông!