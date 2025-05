Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Nhà thuốc An Khang không thu phí cắt liều với các bệnh cảm, ho, sổ mũi

Trong một chia sẻ gần đây trên mạng xã hội, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT MWG, nhấn mạnh rằng An Khang vận hành và kinh doanh bằng giá trị của sự tử tế và văn hoá chăm sóc sức khoẻ hướng tới người bệnh.

"Tôi thấy thật may mắn vì ở An Khang, ngay từ khi sáp nhập vào MWG năm 2018, An Khang luôn chọn sự tử tế để hướng tới sự chăm sóc sức khoẻ người bệnh, An Khang đã không thu phí cắt liều với các bệnh cảm, ho, sổ mũi... Bởi hơn bao giờ hết chúng tôi hiểu rằng người bệnh cần lắm sự quan tâm chăm sóc, uống thuốc sao cho mau hết bệnh nhưng cũng rất cần sự minh bạch rõ ràng trong từng viên thuốc nhỏ", ông Hiểu Em đăng tải trên tài khoản mạng.

Theo tìm hiểu phí cắt liều (hay còn gọi là phí chia liều) là khoản tiền mà một số nhà thuốc tính thêm khi người mua thuốc không lấy cả hộp mà chỉ mua theo số viên lẻ, thường thấy với thuốc không kê đơn. Ví dụ, một vỉ thuốc có 10 viên, nếu người bệnh chỉ cần mua 2 viên thì một số nhà thuốc sẽ thu thêm "phí cắt liều" vì phải mở hộp, chia nhỏ, ghi chú lại hạn sử dụng, thậm chí đóng gói lại để bán lẻ.

Trong chia sẻ của ông Đoàn Văn Hiểu Em, việc An Khang không thu phí cắt liều được xem là một hành động thể hiện sự tử tế và hướng đến người bệnh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc chỉ cần dùng thuốc trong thời gian ngắn. Điều này giúp người bệnh không phải mua nhiều hơn mức cần thiết và giảm chi phí điều trị.

Về hiệu quả kinh doanh, trong quý I/2025, chuỗi nhà thuốc An Khang đạt doanh thu 515 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước và quý IV/2024. Hiện hệ thống đang vận hành 326 cửa hàng, với doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt trên 550 triệu đồng/tháng. Ông Hiểu Em cho biết, trong giai đoạn 2022–2023, do ảnh hưởng của suy thoái hậu Covid-19, MWG từng phải ưu tiên nguồn lực cho các ngành hàng trọng yếu, nhưng đến nay, An Khang đã dần tìm được công thức hoạt động hiệu quả hơn và đang bám sát lộ trình đạt điểm hòa vốn trong năm nay.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên MWG diễn ra ngày 26/4, khi được cổ đông hỏi về việc vì sao An Khang chưa triển khai dịch vụ tiêm chủng, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài đã đưa ra quan điểm rõ ràng: "Tốt nhất nhà thuốc tập trung bán thuốc cho ngon lành, bán đúng thuốc, đúng toa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Chứ một ngày đẹp trời nào đó nhà thuốc đi tiêm chủng cho người chưa đã, sau đó tiêm chủng cho cả chó nữa thì rối tung tối mù lên".

Ông Tài cũng chia sẻ, đây là vấn đề "khó nói", bởi mỗi đơn vị có hướng đi riêng. Tuy nhiên, sự tập trung vào vấn đề cốt lõi là điều quan trọng.

"Trước đây, Điện Máy Xanh cũng làm miên man nhiều, bán từ máy may cho đến máy đo huyết áp, không chừa lại gì. Nhưng sau đó, chúng tôi cảm thấy nên tập trung vào những điều cốt lõi. Sự tập trung này đã đem lại kết quả như năm 2024", ông nói thêm.

Tính chung toàn MWG, trong 3 tháng đầu năm 2025, tập đoàn đạt tổng doanh thu thuần 36.091 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 24% kế hoạch năm.