BM Windows vừa hoàn thành cung ứng mặt dựng “super tall building” tại Canada

One Bloor West (The One Toronto) hoàn thành panel cuối cùng của dự án

Cụ thể, BM Windows vừa thông báo hoàn thành panel thứ 6720 cũng là panel cuối cùng của dự án One Bloor West (tên cũ The One Toronto). Dấu mốc này ghi lại thành quả đầy nỗ lực của đội ngũ trên hành trình chinh phục toà nhà cao nhất Canada với chiều cao trên 300m (85 tầng). Công trình này chuẩn bị đạt cột mốc 300m – trở thành tòa nhà siêu cao tầng - "super tall building" tiên phong tại Canada vào tháng 7 tới.

Quá trình kiểm nghiệm kỹ thuật xuyên suốt dự án có sự tham gia của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, thiết kế quốc tế

Đại diện chủ đầu tư đánh giá cao năng lực của BM Windows – một nhà thầu Việt Nam tham gia dự án đẳng cấp của thế giới. "Với vai trò là nhà sản xuất và cung ứng façade The One Toronto, BM Windows đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, khẳng định được năng lực kỹ thuật, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và chuẩn mực quốc tế trong từng sản phẩm", phía chủ đầu tư chia sẻ.

Cần nhấn mạnh, The One Toronto được xem là một dự án có yêu cầu kỹ thuật khó và phức tạp bậc nhất Bắc Mỹ. Dự án này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tòa nhà siêu cao tầng. Vì vậy, việc sản xuất đòi hỏi kỹ thuật cao và chính xác. Đại diện BM Windows cho biết: "The One Toronto là một dự án đặc biệt, được thiết kế bởi Foster & Partners, một trong những đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới, với nhiều chi tiết phức tạp, độc đáo và tinh tế. Các chỉ số kỹ thuật gần như cao nhất khu vực Bắc Mỹ, theo tiêu chuẩn ASTM International - Hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ, đáp ứng khí hậu ôn đới khắc nghiệt ở Canada, có thể giảm xuống đến âm 18 độ C, và chịu được áp lực gió ở những tầng cao lên đến 4.0kPa. Mọi chi tiết thiết kế thách thức của hệ mặt dựng đều ở mức cao nhất chưa từng thấy tại các dự án trước đây tại Canada."

Với sự chân thành, cam kết và tinh thần chuyên nghiệp, BM Windows đã từng bước chinh phục thách thức, đưa The One Toronto về đích thành công và nhận được sự ghi nhận từ chủ đầu tư cũng như các đối tác. "Đến nay, công nghệ và năng lực kỹ thuật của đội ngũ BM Windows đã hoàn toàn đáp ứng được các dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trên thế giới. Chúng tôi tự tin triển khai các giải pháp mặt dựng, chinh phục những thách thức cao nhất về thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng – tại các thị trường khó tính trên toàn cầu," ông Trần Văn Tiến, Tổng Giám đốc BM Windows chia sẻ.

Dự án One Bloor West (tên cũ The One Toronto) - công trình "supertall building" tiên phong tại Canada.

BM Windows được biết đến là một trong những thương hiệu tiêu biểu trong lĩnh vực mặt dựng tại Việt Nam, sở hữu danh mục hơn 600 dự án trong và ngoài nước. Trên thương trường thế giới, bên cạnh The One Toronto, BM Windows còn là nhà thầu Việt Nam tham gia loạt dự án tầm cỡ khác như The Grande và 15 Sydney – 2 công trình hạng sang tại trung tâm thủ đô Canberra, hay CTYD tại thị trường Hoa Kỳ và rất nhiều dự án đang trong giai đoạn sản xuất….

Tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" tại công trình 55 Pitt Street – biểu tượng kiến trúc xanh của Sydney

Ngay thành công của The One Toronto, mới đây, BM Windows tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" tại dự án mới 55 Pitt Street - một biểu tượng kiến trúc đương đại ngay trung tâm tài chính hành chính của thành phố Sydney.

Tại dự án này, BM Windows vinh dự có cơ hội được đồng hành cùng các đối tác hàng đầu Australia.

Với chiều cao 238,1 mét, trải dài 55 tầng, 55 Pitt Street được thiết kế bởi liên danh kiến trúc danh tiếng toàn cầu SHoP Architects – Woods Bagot và Prism Facades - mệnh danh là "công ty thiết kế mặt dựng sáng tạo nhất nước Úc".

Dự án được kiến tạo bởi Mirvac – Nhà phát triển dự án hàng đầu Australia với tầm nhìn chiến lược và triết lý kinh doanh bền vững, được thể hiện rõ nét qua tổ hợp văn phòng thương mại thế hệ mới 55 Pitt Street. Đồng thời, BM Windows còn có cơ hội làm việc với các tên tuổi façade đầu Australia như Core Facade Delivery Management (CoreFDM) – một nhà thầu façade địa phương, đồng thời là một trong những đơn vị tư vấn façade uy tín nhất tại Australia.

Dự án 55 Pitt Street – biểu tượng kiến trúc của Sydney.

Trong vai trò nhà cung ứng hệ façade, BM Windows đã tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển giải pháp kỹ thuật ngay từ những giai đoạn đầu. Theo BM Windows, nổi bật trong thiết kế mặt dựng của dự án này là hệ façade cong mềm mại đặc trưng, tạo phong cách khác biệt dù đứng giữa các công trình đồ sộ khác ngay trung tâm thành phố.

Ở thị trường trong nước, BM Windows cũng vừa hoàn thành dự án Marina Central Tower, top 3 tòa nhà cao nhất TP. HCM, đẩy mạnh thi công sân bay quốc tế Long Thành, và hàng loạt các công trình biểu tượng khác trải dài trên cả nước được bắt đầu triển khai: The Marc 88, Parc Hà Nội, K8HH1, Lotus HCM, Lumi Hanoi, OSI Tower…

Marina Central Tower, top 3 tòa nhà cao nhất TP. HCM do BM Windows thi công mặt dựng

Riêng siêu dự án Sân bay Long Thành, theo cập nhật từ BM Windows, các hạng mục façade và mái kính skylight trung tâm dự án đang được lắp đặt đại trà. Trong đó, Skylight Center là một trong những hạng mục façade phức tạp và ấn tượng nhất tại dự án.

Với tổng diện tích hơn 11.000m², đây được xem là mái kính Skylight lớn bậc nhất Việt Nam hiện nay. Hệ mái kính được sản xuất tại Nhà máy BM Windows có tổng khối lượng 5.402 panel tam giác với 756 biên dạng hoàn toàn khác nhau, tạo nên tổng thể kiến trúc độc đáo, tựa như những cánh hoa sen khổng lồ đầy ấn tượng. Các hạng mục façade khác của sân bay cũng được BM Windows đẩy mạnh triển khai để bàn giao đúng tiến độ của Chủ đầu tư.