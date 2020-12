Kỳ vọng gì từ việc kết thúc thoả thuận FTA giữa Việt Nam và Anh?

Lý giải về điều này, Bộ Công thương khẳng định FTA giữa Việt Nam và EU có hiệu lực vào ngày 1/8 vừa qua sẽ không còn áp dụng đối với Anh sau ngày 31/12/2020. Đồng thời, cả hai bên đều mong muốn hoàn tất sớm thoả thuận này nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế giai đoạn hậu Covid-19.



Phần lớn các điều khoản của FTA giữa Việt Nam và Anh sẽ giống với FTA Việt Nam - EU, do vậy cả hai nước sẽ không cần mất nhiều thời gian đàm phán. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kết thúc năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Anh đạt 6,6 tỷ USD. Anh cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực châu Âu (sau Đức và Hà Lan) trong những năm qua.

Tuy vậy, sản phẩm "made in Vietnam" được tiêu dùng tại Anh lớn hơn nhiều so với số liệu thông kê, do một lượng đáng kể hàng hoá Việt Nam được nhập qua các cảng lớn tại Hà Lan, Bỉ, Đức, Pháp và Cộng hòa Séc trước khi vào Anh.

Bộ Công thương cho hay, cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam so với Anh mang tính chất bổ sung thay vì cạnh tranh. Điển hình, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu mặt hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, thủy sản... và nhập khẩu từ Anh các mặt hàng như: dược phẩm, máy móc thiết bị. Vì vậy, trong thời gian tới, trao đổi thương mại giữa hai quốc gia vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Vừa qua, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Anh đến hết tháng 10/2020 giảm khoảng 15%, đạt 4,7 tỷ USD. Một số mặt hàng giảm mạnh nhất là những mặt hàng không thiết yếu bao gồm: đồ gỗ, đồ may mặc, giày dép, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí nội thất, đồ dùng du lịch, phương tiện vận tải và phụ tùng.

Bộ Công thương kết luật, việc ký kết FTA giữa Việt Nam và Anh sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Myanmar.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý hiện đại từ các doanh nghiệp Anh; cơ hội thu hút khách du lịch Anh sau khi kết thúc đại dịch Covid-19. Cuối cùng, UKVFTA sẽ thúc đẩy các quan hệ hợp tác song phương khác với Anh trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và đào tạo...