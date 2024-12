Kỳ vọng "sóng" cổ phiếu ngân hàng từ các "ông lớn"

Cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng (NH) lớn như NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), NH Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang tạo ra kỳ vọng tích cực cho thị trường chứng khoán. Việc chia cổ tức khủng, tăng vốn điều lệ không chỉ giúp NH củng cố tiềm lực tài chính mà còn hỗ trợ sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tăng vốn để cải thiện nợ xấu?

Ngày 24-12 sẽ là hạn đăng ký cuối cùng để BIDV phát hành 1,19 tỉ cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức với tỉ lệ 21%, qua đó tăng vốn điều lệ từ 57.000 tỉ đồng lên gần 69.000 tỉ đồng. Điều này sẽ giúp BIDV giữ vững vị thế NH thương mại nhà nước có vốn điều lệ lớn nhất, vượt qua Vietcombank, VietinBank và Agribank, chỉ xếp sau VPBank và Techcombank.

Việc tăng vốn sẽ đưa Vietcombank dẫn đầu về quy mô vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại

Không chỉ BIDV, Vietcombank cũng đã được Quốc hội chấp thuận tăng vốn, thông qua việc bổ sung hơn 20.600 tỉ đồng từ cổ tức bằng cổ phiếu để duy trì tỉ lệ sở hữu nhà nước. Dự kiến, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ 55.891 tỉ đồng lên hơn 83.500 tỉ đồng.

Agribank cũng không nằm ngoài cuộc đua khi được NH Nhà nước phê duyệt tăng vốn từ 40.963 tỉ đồng lên 51.639 tỉ đồng. Trong khi đó, VietinBank cũng đang chờ được duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ. Trước đó, VietinBank đã nhận được ý kiến của NH Nhà nước và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 (khoảng 11.678 tỉ đồng) để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Những động thái này cho thấy sự nỗ lực của các NH lớn trong việc gia tăng nguồn lực tài chính, bảo đảm an toàn hệ thống trước những biến động thị trường. Theo TS Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc nghiên cứu của Công ty Chứng khoán DNSE, cuộc đua tăng vốn đã diễn ra nhiều năm nhằm giúp các NH duy trì thị phần và tỉ lệ an toàn vốn. Tăng vốn điều lệ là điều kiện cần để Vietcombank và các NH lớn khác đủ khả năng tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, việc tăng vốn sẽ tạo thêm bộ đệm an toàn cho NH.

Báo cáo của NH Nhà nước cho thấy đến cuối tháng 9-2024, tỉ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành ở mức 4,55%, tương đương năm 2023. Do đó, tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu là giải pháp cần thiết để củng cố sức khỏe tài chính.

Chiến lược phát triển ngành NH đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu có 2 - 3 NH thương mại Việt Nam lọt vào tốp 100 NH lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, mục tiêu này khó đạt được nếu không tăng vốn điều lệ. Các NH thương mại nhà nước dù thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng - như cấp tín dụng cho các dự án trọng điểm, hỗ trợ an sinh xã hội - nhưng vốn điều lệ vẫn còn hạn chế.

Dẫn dắt cổ phiếu ngành NH

Theo ông Phan Duy Hưng, chuyên gia cấp cao tại VIS Rating, quy mô vốn của các NH vẫn còn thấp do tăng trưởng lợi nhuận chậm và ít có đợt tăng vốn mới. Tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản toàn ngành ở mức 8,8%. Khoảng 20% NH có hồ sơ an toàn vốn yếu, đặc biệt là các NH nhỏ và một số NH quốc doanh.

Ông Trương Minh Phương Duy, chuyên gia phân tích cổ phiếu, Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Chứng khoán SSI, cho rằng việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại không làm ảnh hưởng đến tỉ lệ an toàn vốn (CAR). Điều này giúp các NH duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức 13%-14%, đồng thời củng cố bộ đệm vốn để đối phó với biến động thị trường. Trong năm 2025, các NH lớn dự kiến sẽ dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận nhờ đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp và giảm chi phí trích lập dự phòng.

Ghi nhận trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NH vẫn duy trì sự tích cực dù VN-Index vẫn lình xình đi ngang với thanh khoản thấp. Cổ phiếu VCB của Vietcombank ở mức 93.000 đồng, BID của BIDV khoảng 46.700 đồng và CTG của VietinBank khoảng 36.000 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư kỳ vọng việc tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức sẽ thúc đẩy cổ phiếu NH và giúp thị trường chứng khoán khởi sắc.

TS Hồ Sỹ Hòa nhận định ngành NH đã có mức tăng trưởng lợi nhuận 15,3% trong 9 tháng đầu năm 2024 và triển vọng tiếp tục khả quan. Việc các NH lớn như Vietcombank, BIDV và VietinBank tăng vốn sẽ giúp ngành NH duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Khi đó, các NH này được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt cổ phiếu toàn ngành NH.

Theo ông Phan Duy Hưng, năm 2025, các NH lớn sẽ thúc đẩy lợi nhuận ngành nhờ tăng trưởng cho vay và chi phí tín dụng giảm. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành dự kiến đạt 15%-16%, nhờ cho vay doanh nghiệp và phục hồi các khoản vay mua nhà. Chất lượng tài sản cải thiện giúp giảm chi phí tín dụng và tỉ lệ nợ xấu có thể giảm từ 2,3% còn 2,2%. Các NH quốc doanh và lớn sẽ đóng vai trò chủ đạo với chính sách cho vay thận trọng, hạn chế rủi ro từ bất động sản.