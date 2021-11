Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022 khả quan, Dragon Capital đánh giá chứng khoán Việt Nam vẫn đang có định giá hấp dẫn

Trong báo cáo mới được công bố, Dragon Capital cho biết thị trường đang được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân và có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục tăng và quay lại mức cao kỷ lục, cùng lúc các công ty chứng khoán đã hoàn thành việc tăng vốn, cho phép nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy tích cực hơn.

Đồng thời ở khía cạnh khác, số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán vẫn ghi nhận ở mức rất cao. Trước đó có một số lo ngại rằng khi nền kinh tế mở cửa trở lại, dòng tiền sẽ chảy ra khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào các kênh kinh doanh khác. Tuy nhiên, Dragon Capital cho rằng phản ứng tích cực gần đây của thị trường cho thấy việc này đã không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Dragon Capital đánh giá kết quả kinh doanh Quý 3 của doanh nghiệp niêm yết khá tích cực, bất chấp đợt giãn cách kéo dài. Lợi nhuận của nhóm DC Top 60 ghi nhận mức tăng 32% so với cùng kỳ. Đứng đầu là nhóm chứng khoán với mức tăng trưởng lợi nhuận 139% trong bối cảnh thị trường tăng mạnh và thanh khoản dồi dào. Ngược lại, đại gia trong lĩnh vực F&B là SAB ghi nhận lợi nhuận sụt giảm 68% so với cùng kỳ. Mảng bán lẻ cũng gặp nhiều khó khăn từ việc đóng cửa - điển hình là PNJ lỗ hơn 160 tỷ.

Trong các khoản đầu tư của Dragon Capital, bất ngờ nhất là MWG vẫn đạt được lợi nhuận 785 tỷ (giảm 17% so với cùng kỳ). Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành hàng không – ACV, HVN, VJC thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng do hoạt động kinh doanh bị tạm dừng.

Bất chấp những biến động ngắn hạn, nhà đầu tư đang hướng tới sự phục hồi của nền kinh tế trong năm tới. Dragon Capital dự phóng tăng trưởng EPS ở mức 25% cho nhóm DC Top 60. Dragon Captial cho rằng P/E năm 2022 dự phóng ở mức 11 lần, điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn có định giá khá hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.

Về kinh tế vĩ mô, Dragon Capital đánh giá Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 10 khi các biện pháp giãn cách dần được gỡ bỏ, tuy nhiên do thiếu hụt nhân lực, khi mà chỉ có 70-75% lao động quay trở lại làm việc, khiến việc quay trở về mức trước dịch cần nhiều thơi gian hơn. Chỉ số PMI đạt 52,1 nhờ chỉ số đơn hàng tăng mạnh nhưng tổng sản lượng công nghiệp vẫn giảm 1,6% so với năm trước. Bên cạnh đó, tổng giá trị thương mại tăng 0,4% so với tháng trước, với xuất khẩu tăng 1% đạt 27,5 tỷ USD và nhập khẩu giảm 1,8% đạt 26,2 tỷ USD, đồng nghĩa với 1,1 tỷ USD thặng dư thương mại trong tháng 10, qua đó giảm thâm hụt thương mại 10 tháng về 1,5 tỷ USD.

Ngành dịch vụ vẫn chưa thực sự phục hồi với chỉ số bán lẻ giảm 18,8% so với năm trước, tuy nhiên các nhà hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại, mặc dù chỉ với 50% công suất, và các ngành dịch vụ không thiết yếu khác sẽ sớm được hoạt động trong vài tháng tới. Chính phủ cũng đã cho phép mở cửa trở lại các chuyến bay nội địa và chấp nhận hộ chiếu vắc-xin Covid từ 72 quốc gia, điều này cũng sẽ góp phần hỗ trợ ngành dịch vụ.

Điểm tích cực khác được Dragon Captial đề cập là lượng vaccine về Việt Nam đang tăng lên, mục tiêu tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 70-80% dân số có thể sẽ đạt được sớm hơn dự kiến, giữa quý 1/2022.

Dòng tiền vào Việt Nam vẫn được duy trì. Dòng vốn FDI vẫn tiếp tục giải ngân vào Việt Nam và mục tiêu đạt 18,7 tỷ USD cho năm 2021 (so với 20 tỷ USD vào năm 2020) là tương đôi khả thi khi con số 10 tháng 10 đạt 15 tỷ USD, chỉ giảm 5% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, kiều hối cũng dự báo sẽ vượt mức 17,2 tỷ USD của năm 2020.

Theo Dragon Captial, mặc dù cán cân thương mại đang tạm thời bị thâm hụt nhưng đang được cải thiện, nhờ sản xuất đang dần trở lại, và dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên 100 tỷ USD. Trong khi đó các yếu tố vĩ mô khác vẫn ổn định, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng 5 năm được ghi nhận ở mức thấp với 105 điểm và lạm phát danh nghĩa 10 tháng đầu năm chỉ ở mức +1,8%. Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã nâng giá tiền Đồng lên 0,55%, từ 22.775 còn 22.650 VND/USD, biến VND trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất châu Á kể từ đầu năm (tăng +1,89%).

Dragon Capital kỳ vọng các gói hỗ trợ và kích thích kinh tế sẽ là cú hích cho tăng trưởng của Việt Nam trong 2 năm tới.