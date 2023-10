Công ty cổ phần Licogi 14 (mã L14) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 23 tỷ đồng, sụt giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp bị bào mòn chỉ còn 5 tỷ, tương ứng biên lãi 21%, co mạnh so với con số 63% của cùng kỳ năm 2022.

Ngược lại, doanh thu tài chính được cải thiện từ mức hơn 1 tỷ đồng của quý 3/2022 lên 12 tỷ đồng trong kỳ này, tương ứng gấp 8 lần, trong đó lãi từ đầu tư chứng khoán là 9,4 tỷ, còn lại là lãi từ tiền gửi và tiền cho vay. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm khoảng 23% xuống còn gần 5 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt gần 1 tỷ và 2 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý 3/2023 đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm , Licogi 14 ghi nhận doanh thu thuần đạt 67 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ, biên lãi gộp đạt 16%. Doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 22 tỷ với 15 tỷ lãi từ đầu tư chứng khoán.

Nguồn: BCTC L14 quý 3/2023

Khấu trừ các chi phí, L14 có lãi trước thuế gần 20 tỷ đồng và lãi sau thuế 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ gần 16 tỷ. So với kế hoạch, sau 3/4 chặng đường, doanh nghiệp này đã hoàn thành được hơn 34% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của công ty đạt 584 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Licogi 14 có giá trị 176 tỷ đồng. L14 có 56 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, tăng 24 tỷ so với cuối quý 2 trước đó. Thậm chí hồi cuối quý 1/2023 công ty không đầu tư chứng khoán.

L14 không thuyết minh cụ thể về những cổ phiếu nắm giữ, dự phòng giảm giá hơn 2 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC L14 quý 3/2023

Trước đó trong BCTC soát xét bán niên 2023, Licogi 14 thuyết minh đã mua mới hàng loạt cổ phiếu NVL, DIG, PDR, CSC, ITA. Trong đó, L14 mua mới 1.000.000 cổ phiếu NVL của Novaland; 500.000 cổ phiếu DIG của DIC Corp; 500.000 cổ phiếu PDR của BĐS Phát Đạt, 425.000 cổ phiếu ITA... Các giao dịch mua cổ phiếu của L14 đều được thực hiện trong quý 2.

Ngoài ra, L14 còn 112 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và hơn 56 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh. Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 3/2023 đạt hơn 164 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn gần 67 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Việc L14 đẩy mạnh đầu tư chứng khoán đã được trình bày với cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 hồi tháng 5. Theo L14, công ty sẽ căn cứ tình hình diễn biến của thị trường và cân đối một phần vốn hợp lý khi chưa chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư vào một số mã chứng khoán như bất động sản, công nghệ thông tin, sắt thép, phân bón. L14 xác định đầu tư theo quý, năm, khi thị trường phát triển tốt thì sẽ linh hoạt trong điều hành, kinh doanh để đạt hiệu quả.

Một điểm lưu ý, ông Nguyễn Mạnh Tuấn (hay còn được biết tới với biệt danh A7) đã rút khỏi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 .

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu L14 kết thúc phiên 17/10 đạt 41.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 22% kể từ đầu năm.