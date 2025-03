Là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên và 3 nước ASEAN, tỉnh miền Trung đang mời gọi đầu tư 7 lĩnh vực chủ chốt

7 lĩnh vực Bình Định mời gọi các nhà đầu tư

Bình Định là tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam. Bình Định được đánh giá là có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhất là kinh tế biển và du lịch. Đây được xem là một trong những cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và vùng nam Lào, đông bắc Campuchia và Thái Lan.

Tỉnh sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư, như vị trí địa lý chiến lược; nguồn nhân lực; tiềm năng phát triển đa dạng; môi trường đầu tư thông thoáng, linh hoạt, sáng tạo; hệ thống giao thông đồng bộ. Hiếm có tỉnh nào trong khu vực có đủ 5 phương thức giao thông thuận lợi như Bình Định.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bình Định là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, hội đủ tiềm năng, lợi thế nổi trội và khác biệt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, hướng tới là một trong những trung tâm kinh tế năng động của đất nước, trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.

Một góc Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Vietnam+

Với mục tiêu trở thành "điểm đến lý tưởng" của các nhà đầu tư, trong những năm qua, Bình Định đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thông qua các hội nghị, diễn đàn nhằm kết nối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhờ đó, số lượng dự án đăng ký đầu tư liên tục tăng, không chỉ về số lượng mà còn nâng cao chất lượng.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bình Định đã thu hút mới 370 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó, công tác thu hút đầu tư các dự án FDI được tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng và đã đạt được những kết quả ban đầu khả quan với 19 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 6.400 tỷ đồng.

Cùng với công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tỉnh triển khai chính sách ưu đãi, cải cách hành chính, rút ngắn quy trình, thủ tục trong hầu hết các giai đoạn đầu tư, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi và tập trung đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với phương châm "đi trước một bước".

Sân bay Phù Cát. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Định

Tỉnh không chỉ chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường mà còn xây dựng hệ sinh thái kinh doanh hiện đại, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Bình Định đang mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào 7 lĩnh vực bao gồm công nghiệp, du lịch và dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, kinh tế đô thị, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, y tế - giáo dục. Lãnh đạo tỉnh cho biết, Bình Định cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp triển khai dự án thành công và phát triển bền vững.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư, Bình Định cũng đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đề nghị các nhà đầu tư cam kết thực hiện các nguyên tắc này, góp phần tạo dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Tình hình kinh tế - xã hội của Bình Định

Liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, trong 2 tháng đầu năm, Bình Định ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2025 giảm 4,5% so với tháng trước nhưng tăng 17,28% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm tăng 10,18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2025 ước đạt 9.456,2 tỷ đồng, giảm 4% so với tháng trước nhưng tăng 4,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 19.310,4 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tỉnh Bình Định tháng 2 tăng 0,79% so tháng trước; tăng 4,9% so tháng cùng kỳ, tăng 3,32% so tháng 12 năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2025 tăng 4,87% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc. Lượng du khách đến Bình Định ước đạt trên 1,3 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 17.866 lượt, tăng 3,3% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 4.011 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh 2 tháng đầu năm 2025 đạt 3.240,6 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán năm, tăng 61,6% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 946,8 tỷ đồng, đạt 11,25% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 10,09% kế hoạch vốn do Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Toàn tỉnh thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 8.377.4 tỷ đồng, tăng 111% về số dự án thu hút đầu tư mới và 387,8% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ, trong đó có 17 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án FDI...