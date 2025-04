"Ông trùm" giấu mặt thường chỉ có vài tờ 2 nghìn trong túi bị bắt như thế nào trong chuyên án đặc biệt lớn?

Đã khởi tố 72 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chiều 10/4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Bùi Quốc Tuấn (55 tuổi, thường gọi là "Tuấn chợ Gốc", trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) cầm đầu, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 72 bị can để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", thông tin này được đăng tải trên tờ Vietnamnet.

Đáng chú ý, báo Lao động đưa tin, trong tổng số các bị can, ngoài các đối tượng sinh sống, cư trú trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình, còn có các đối tượng bị bắt giữ từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương... Nhiều bị can có quan hệ ruột thịt là bố con, mẹ con, vợ chồng, anh em, họ hàng...

Trong vụ án này, cả con trai, em gái ruột của Bùi Quốc Tuấn đều giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong chuyên án và cũng đều đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Đối tượng Bùi Thị Hậu (ở giữa) - em gái ruột ông trùm "Tuấn chợ Gốc" và đồng bọn tên Huỳnh (thứ hai từ phải sang) thời điểm bị bắt giữ tại TP Hà Nội (Ảnh: Báo Lao động).

Bóc gỡ đường dây phạm tội quy mô đặc biệt lớn từ "đốm lửa" nhỏ

Về hành trình khám phá vụ án, theo thuật lại trên báo Công an nhân dân, xuất phát từ một vài tay "thư ký" ghi số lô, số đề thuộc diện nhỏ lẻ hoạt động trên địa bàn TP Thái Bình, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã lần ra dấu vết của các đại lý phía trên.

Khi tìm ra được đối tượng Nguyễn Trọng Hùng là đối tượng F1, cầm đầu một trong 3 dây lô, đề hoạt động tại Thái Bình, một mặt, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, đồng thời mở rộng, phát hiện, làm rõ hành vi của các đối tượng F1 cầm đầu một dây khác, hoạt động chủ yếu ở huyện Đông Hưng. Đó là vợ chồng đối tượng Bùi Thị Ngọ và con trai là Bùi Văn Phong.

Song Ban chuyên án đã nhận định, các đối tượng này không đủ "tầm" để điều hành hoạt động của đường dây với tổng lượng tiền vào - ra lên đến hàng nghìn tỷ đồng như vậy.

Mặc dù nắm toàn bộ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội nhưng không để "đánh rắn động cỏ", các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục được sử dụng hiệu quả nhưng tuyệt đối bí mật khiến các đối tượng không hề hay biết.

Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề do Bùi Quốc Tuấn cầm đầu có quy mô hàng nghìn tỷ đồng (Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống).

Đáng chú ý, các đầu dây F1 này không biết đến việc làm ăn phi pháp của nhau nhưng cơ quan điều tra lại tìm ra một điểm chung giữa các đối tượng, đó là đều có liên quan đến con trai của Tuấn.

Lật mặt con trai và vợ cũ của Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện, tiền lãi sau khi đã trừ các chi phí khác được các đối tượng rút để đưa cho ông trùm. Và Tuấn là đối tượng F0, cầm đầu toàn bộ đường dây này. Theo thống kê, số tiền lãi hàng ngày từ việc ghi lô đề của gia đình Tuấn lên tới 3 tỷ đồng.

Ngày 21/3, Ban chuyên án chỉ đạo hơn 300 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình đã chia làm 70 mũi, đồng loạt tấn công vào các tụ điểm, bắt và khám xét nơi ở, khiến các đối tượng không kịp tẩu thoát.

Chân dung "ông trùm" giấu mặt

Theo những thông tin, tài liệu của các trinh sát thu thập được, Bùi Quốc Tuấn đã dựng vỏ bọc doanh nhân hiền lành, giản dị để che giấu hành vi phạm tội.

Cụ thể, theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, tại địa phương, Tuấn được biết đến là một doanh nhân nhưng thường sử dụng chiếc xe ôtô đã cũ có giá vài trăm triệu đồng. Mọi người thường biết đến Tuấn với cái tên Tuấn "chợ Gốc” vì gắn liền với địa danh chợ Gốc ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nhưng những ai quen thân sẽ biết Tuấn có một cái tên khác, là “Tuấn 2 nghìn”. Bởi Tuấn chẳng mấy khi dùng tiền mặt hoặc có thì cũng chỉ là vài tờ 2 nghìn đồng để uống trà vỉa hè.

Giản dị là thế nhưng ít ai biết khi đi mua bất động sản, Tuấn lại là một "đại gia" thực thụ. Những ngôi nhà, mảnh đất có giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng được Tuấn ưng sẽ được chốt giá mà không cần đắn đo, cân lên đặt xuống mặc cả đồng nào.

Có thông tin, Tuấn sở hữu khoảng 15 căn nhà có giá trị cao ở TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, "ông trùm" cũng sở hữu rất nhiều xe sang.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cảnh sát đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (Ảnh: Báo Lao động).

Trong đường dây đánh bạc, Tuấn thiết lập hệ thống chân rết nhiều cấp và là một ông trùm giấu mặt. Các đối tượng trong đường dây chỉ biết cấp trên trực tiếp của mình, trừ những người giúp việc đắc lực mới nắm rõ vai trò của Tuấn.